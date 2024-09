Zuerst Rettungseinsatz, dann drei Punkte für ASV 13 gegen FCJ Ottakring

Details Montag, 09. September 2024 20:36

Der ASV 13 Hietzing traf am Samstag in der 2. Landesliga auf FCJ Ottakring. Die Hietzinger hatten beide bisherigen Spiele gewonnen und wollten auch dieses Mal gewinnen. Das gelang auch, denn das Spiel endete mit 3:0 für die Gastgeber. Der Fußball geriet zwischenzeitlich aber in den Hintergrund - ein Spieler der Ottakringer bekam den Ball aus kurzer Distanz ins Gesicht und fiel um. In der Folge musste die Rettung kommen und das Spiel wurde für 40 Minuten unterbrochen.

Defensive Stärke in der ersten Hälfte

Während der ersten 45 Minuten zeigte sich insbesondere die Abwehr des ASV 13 sehr solide und ließ kaum gefährliche Angriffe der Gäste aus Ottakring zu. Auf der anderen Seite tat sich der ASV 13 schwer, seine eigenen Chancen zu verwerten. Trotz einiger vielversprechender Offensivaktionen gelang es den Hietzingern nicht, den Ball im Tor der Gäste unterzubringen.

Die Gäste aus Ottakring hatten ebenfalls Schwierigkeiten, durch die gut organisierte Defensive des ASV 13 zu brechen. So blieb die erste Halbzeit torlos, was auf beiden Seiten zu einer gewissen Frustration führte.

Torspektakel in der Nachspielzeit

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste, mit einer starken Defensivleistung beider Teams. Dann aber Schock am Platz - ein Spieler der Ottakringer fiel um, als er vom Ball im Gesicht getroffen wurden. Er blieb regungslos am Platz liegen. Die Folge war ein Rettungseinsatz, der allerdings dauerte, denn die Rettung brauchte mehr als 30 Minuten zum Einsatzort, mussten die Sanitäter doch aus Floridsdorf anreisen.

Als das Spiel wieder angepfiffen wurde, ging es schnell. Noah Rossler erzielte das erlösende 1:0 für den ASV 13. Nur wenige Minuten später erhöhte Simon Priglinger Simader auf 2:0. Die Hietzinger hatten nun die Oberhand und ließen nicht locker. Julian Dorrek setzte schließlich den Schlusspunkt, als er in derselben Nachspielzeit das 3:0 markierte.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Frey (Präsident ASV 13): "Wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit. Wir können aber definitiv besser Fußballspielen. Das muss man so sagen. Aber wenn man schlecht spielt und trotzdem einen klaren Sieg feiert, ist das schon zufriedenstellend. Dem gegnerischen Spieler wünschen wir alles Gute bei der Genesung. Der Fußball wird da unwichtig. Wir gehen jetzt natürlich mit Selbstvertrauen in die nächsten Begegnungen und wollen dort anschließen, wo wir zuletzt aufgehört haben."

2. Landesliga: ASV 13 : Ottakring - 3:0 (0:0)

124 Julian Dorrek 3:0

121 Simon Priglinger Simader 2:0

101 Noah Rossler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.