Hiseni-Goldtor bringt SC Columbia Floridsdorf drei Punkte gegen ASV 13 Hietzing

Der SC Columbia Floridsdorf sicherte sich im Nachtragsspiel der 1. Runde der 2. Landesliga einen knappen, aber aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdienten 1:0-Sieg gegen ASV 13 Hietzing. In einem spannenden Spiel, das sich vor allem in der zweiten Halbzeit zunehmend zuspitzte, sorgte Arburim Hiseni für den entscheidenden Treffer. Trotz einiger guter Chancen für ASV 13 gelang es den Gästen nicht, ein Tor zu erzielen.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel zwischen dem SC Columbia Floridsdorf und ASV 13 Hietzing - im Vorfeld als das Spiel um dem Meistertitel tituliert - begann munter, ohne jedoch zu frühen Torchancen zu führen. Beide Teams agierten engagiert, aber es fehlte zunächst an Präzision und Durchschlagskraft im Angriff.

In der 22. Minute nahm das Spiel an Fahrt auf. Beide Teams kämpften leidenschaftlich, und ein Tor schien in greifbarer Nähe. Die erste wirkliche Großchance des Spiels hatte ASV 13 in der 30. Minute, als Khodadadzada mit einem Freistoß die Latte traf. Dies war ein erster Warnschuss. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, hatte ASV 13 erneut eine große Möglichkeit, doch der Torwart des SC Columbia Floridsdorf parierte stark und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Nach der torlosen ersten Halbzeit blieb das Spiel auch im zweiten Durchgang unterhaltsam. Beide Mannschaften suchten weiterhin den Weg zum Tor, wobei ASV 13 in der 64. Minute durch einen gut getretenen Freistoß erneut eine gefährliche Aktion hatte, die jedoch vom Torwart entschärft wurde. Die Gäste aus Hietzing näherten sich nun immer wieder gefährlich dem gegnerischen Tor.

Die Wende im Spiel kam schließlich in der 80. Minute, als Arburim Hiseni einen tollen Schuss von der Strafraumgrenze ins kurze Eck platzierte und damit den SC Columbia Floridsdorf in Führung brachte. Dieser Treffer setzte die Gäste unter Druck, die in den verbleibenden Minuten alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. Trotz ihrer Bemühungen trafen sie in der 90. Minute nur die rechte Stange und verpassten somit den Ausgleich denkbar knapp. Mit dem Schlusspfiff nach einer Minute Nachspielzeit endete das Spiel schließlich 1:0 zugunsten des SC Columbia Floridsdorf.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): "Dieser Sieg war ein Zeichen dass man sich Glück manchmal auch erarbeiten kann. Gratulation an ASV13 zu einer starken Leistung. In der ersten Halbzeit ist unser Matchplan gar nicht aufgegangen und ASV13 war klar besser. In der Pause haben wir dann das System mit einem 3er-Wechsel umgestellt und waren ab dem Zeitpunkt ebenbürtig. Durch ein Traumtor sind wir dann 1:0 in Führung gegangen und hatten in der Nachspielzeit noch einmal das Glück des Tüchtigen. Manchmal ist Fußball nicht zu erklären, aber ich bin richtig glücklich dass wir die 3 Punkte in Floridsdorf behalten haben."

2. Landesliga: Col Floridsdorf : ASV 13 - 1:0 (0:0)

80 Arburim Hiseni 1:0

