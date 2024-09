SV Essling besiegt Columbia Floridsdorf mit 3:1

In einem packenden Spiel der 2. Landesliga setzte sich der SV Essling gegen den SC Columbia Floridsdorf mit einem überzeugenden 3:1-Sieg durch. Schon früh in der Partie dominierte Essling das Spielgeschehen und konnte seine Chancen konsequent nutzen. Die Gäste taten sich schwer, ins Spiel zu finden und mussten die meiste Zeit einem Rückstand hinterherlaufen. Ein spektakuläres Tor aus der eigenen Hälfte und eine rote Karte für Columbia Floridsdorf prägten das Spiel entscheidend.

Doppelter Wittrich

Bereits nach drei Minuten zeigte der SV Essling seine Entschlossenheit und ging durch Nico Wittrich in Führung. Nach einem schönen Seitenwechsel von Luca Vojinovic kam Wittrich im Strafraum an den Ball und verwandelte eiskalt ins kurze Eck zum 1:0. Dieser frühe Treffer setzte Columbia Floridsdorf unter Druck, und die Gäste hatten Mühe, ins Spiel zu finden.

Die Gastgeber blieben am Drücker und hatten in der 13. Minute eine weitere große Chance, als Koller in den Strafraum eindrang und zu Nuri Kilic ablegte. Doch Kilic scheiterte am Verteidiger und vergab die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Nur sechs Minuten später wurde ein weiteres Tor von Wittrich wegen Abseits aberkannt, nachdem er eine Vorlage von Kilic verwertet hatte.

In der 23. Minute versuchte es Kilic erneut mit einem Schuss aus 18 Metern, doch der Columbia-Torhüter war zur Stelle und hielt den Ball. Die Gäste kamen kaum zu nennenswerten Chancen, abgesehen von einem direkten Freistoß von Marco Josic in der 29. Minute, der jedoch direkt bei Torhüter Filip Popovic landete.

Nach einer schönen Kombination erhöhte Nico Wittrich in der 39. Minute auf 2:0. Ein Einwurf führte zu einer Serie von Pässen, die schließlich Wittrich in eine perfekte Position brachten, um den Ball aus kurzer Distanz ins Netz zu schieben. Mit diesem Stand ging es auch in die Halbzeitpause.

Rados sieht Rot - Artner trifft aus der eigenen Hälfte

Trotz eines dreifach Wechsel zur Halbzeit hatte Columbia Floridsdorf weiterhin Schwierigkeiten, gefährliche Angriffe zu kreieren. In der 56. Minute mussten die Gäste einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Antonio Rados nach einem Foulspiel die rote Karte sah und vom Platz gestellt wurde. Dies verschaffte dem SV Essling noch mehr Raum und Kontrolle über das Spiel.

Der Höhepunkt des Spiels folgte in der 67. Minute, als Bernhard Artner mit einem unglaublichen Schuss aus der eigenen Hälfte das 3:0 erzielte. Der Torwart von Columbia Floridsdorf stand weit vor seinem Tor, und Artner nutzte dies geschickt aus, indem er den Ball aus dem Mittelkreis in einem hohen Bogen ins Tor beförderte. Diese Aktion sorgte für Begeisterung bei den Esslinger Fans und schien das Spiel endgültig zu entscheiden.

Doch der SC gab nicht auf und erzielte in der 86. Minute den Ehrentreffer zum 3:1. Youssef Ahmad verkürzte mit einem schönen Heber über den Torhüter, nachdem er sich gut in Position gebracht hatte. Trotz des späten Tores war es jedoch zu wenig, um das Spiel noch zu drehen.

Nach 90 Minuten regulärer Spielzeit und vier Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SV Essling. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und belohnten sich mit drei wichtigen Punkten.

Aufstellungen:

SV Essling:

Filip Popovic - Markus Sramek, Patrick Hofecker, Anton Heissenberger (82. Sebastian Spannagl) - Nico Wittrich, Bernhard Artner (K), Karim Sellini, Patrick Larisch (93. Amir-Parsa Toofan) - Luca Vojinovic, Krystian Koller (63. Mario Blaumüller), Nuri Kilic

Ersatzspieler: Dominik Szucsits, Sebastian Spannagl, Kilian Eder, Philip Koller, Mario Blaumüller, Amir-Parsa Toofan

Trainer: Horst Gruber

Columbia Floridsdorf: Amir Bacha, Milorad Peric, Daniel Emeh (HZ. Ömer Eravci), Batuhan Büyüktazim 57. Fabian Pisec), Robert Lalic, Marco Josic (HZ. Youssef Ahmad), Simon Reisek (70. Anel Bejzanoski), Arburim Hiseni, Daniel Maurer, Antonio Rados (K), David Komarac (HZ. Justin Oghafua)

Ersatzspieler: Stefan Nesic, Anel Bejzaroski, Ömer Eravci, Justin Oghafua, Youssef Ahmad, Fabian Pisec

Trainer: Michael Maurer

Gelbe Karten:

Markus Sramek (28. Foul), Bernhard Artner (82. Unsportl.),

Sebastian Spannagl (87. Unsportl.) bzw. Batuhan Büyüktazim (4. Unsportl.), Marco Josic (43. Kritik), Michael Maurer (Trainer, 50. Kritik).

Rote Karte:

Antonio Rados (57. Foul).

Schiedsrichter: Levin Can Sander,

Serdar Yildirim (1. Assistent) und Ammar Almaree (2. Assistent)

