SC Ostbahn XI dominiert DSV Fortuna 05 mit 4:1

Details Sonntag, 22. September 2024 18:31

"Wir wussten, dass es gegen einen starken Gegner wie Fortuna nicht einfach wird." Der SC Ostbahn XI setzte sich Freitagabend gegen den DSV Fortuna 05 mit einem klaren 4:1 durch. Die Hausherren waren von Beginn an das dominante Team und ließen den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Bereits zur Halbzeit führte SC Ostbahn XI mit 3:1 und baute den Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus.

SC Ostbahn XI legt früh vor

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Hausherren. Bereits in der 15. Minute gelang SC Ostbahn XI das erste Tor des Spiels. Gökhan Ünver nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von DSV Fortuna 05 und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung verlieh den Gastgebern zusätzlichen Schwung, und sie drängten weiter nach vorne.

Nur sechs Minuten später, in der 21. Minute, war es erneut SC Ostbahn XI, das jubeln durfte. Diesmal war es Tunahan Bagirtlak, der den Ball im Netz versenkte und die Führung auf 2:0 ausbaute. Die Gäste wirkten in dieser Phase des Spiels überfordert und fanden kein Mittel gegen die Angriffswelle der Hausherren. "Wir haben da zu Beginn sehr starken Offensivfußball gezeigt", war Ostbahn-Trainer Coskun Kayhan begeistert.

Der DSV Fortuna 05 gab sich jedoch nicht so leicht geschlagen und versuchte, wieder ins Spiel zu kommen. In der 29. Minute konnten sie einen Hoffnungsschimmer erhaschen. Aladin Stafa gelang es, den Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen. Dieses Tor brachte die Gäste zurück ins Spiel und machte das Match wieder spannend.

SC Ostbahn XI lässt nichts anbrennen

Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, stellte Muharrem Ilhan den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Mit seinem Treffer zum 3:1 sorgte er für Erleichterung bei SC Ostbahn XI.

Nach der Halbzeitpause versuchte DSV Fortuna 05, den Druck zu erhöhen und noch einmal zurückzukommen. Ostbahn stand in der Defensive aber sehr sicher, ließ kaum etwas zu und hatte selber Chancen auf noch weitere Tore. Dann nutzte SC Ostbahn XI die sich bietenden Kontergelegenheiten, um die Führung weiter auszubauen.

In der 81. Minute war es schließlich Oguzhan Önemli, der den Schlusspunkt setzte. Mit einem präzisen Schuss ins Tor von DSV Fortuna 05 markierte er das 4:1 und besiegelte damit den Sieg für SC Ostbahn XI. Die Gäste waren nun endgültig geschlagen und konnten nichts mehr entgegensetzen.

Coskun Kayhan: "Wir wussten, dass wir gegen einen guten Gegner spielen. Speziell taktisch sind sie durch Trainer Zemri Deari sehr stark aufgestellt. Außerdem haben sie erstmals auf Rasen gespielt, das sollte auch ein Vorteil für uns sein. In Summe geht der Sieg absolut in Ordnung, wir haben guten Offensivfußball gezeigt und hätten noch deutlich höher gewinnen können, wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten. Aber auch defensiv waren wir sehr kompakt. Jetzt hoffen wir, dass es unter der Woche gleich so weitergeht. Zuvor müssen wir aber gut regenerieren."

SC Ostbahn XI: Samuel Özdemir, Sebastian Brunner (K), Erim Karakaya, Efe Arac, Denis Safin, Gökhan Ünver, Berat Kocak, Oguzhan Önemli, Tunahan Bagirtlak, Atilla Dede, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Christoph Feleki, Salih Yilmaz, Kaan Solmaz, Mikail Ünlü, Denis Ivanovic, Ali Yilmaz



Trainer: Coskun Kayhan

DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K), Konstantin Langer, Felix Kubeczko, Aladin Stafa, Xaver Natter, Rafael Klammer, Luka Savic, Martin Blazevic, Fabian Kühnberger, Finnan Smith, Luca Centrone



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Omar Zarti, Tim Stärker, Nedim Pleho, Benjamin Bednarcik, Lukas Schöberl



Trainer: Zemri Deari

2. Landesliga: Ostbahn XI : Fortuna 05 - 4:1 (3:1)

81 Oguzhan Önemli 4:1

46 Muharrem Ilhan 3:1

29 Aladin Stafa 2:1

21 Tunahan Bagirtlak 2:0

15 Gökhan Ünver 1:0

