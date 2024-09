Post SV triumphiert mit 2:0 über SK Cro-Vienna

Details Sonntag, 22. September 2024 18:48

In der sechsten Runde der 2. Landesliga (Wien) trafen der SK Cro-Vienna und Post SV Wien aufeinander. Vor heimischem Publikum musste sich Tabellenführer SK Cro-Vienna dem gut aufgestellten Post SV geschlagen geben. Die Gäste zeigten eine souveräne Leistung und sicherten sich mit einem 2:0-Auswärtssieg drei wichtige Punkte. Die entscheidenden Tore erzielten Mohamed Sobri und Stefan Grbesa, die die Partie zugunsten von Post SV entschieden. "Über das ganze Match war es aus meiner Sicht verdient aber man hat gesehen, dass wir gegen einen guten Gegner gespielt haben", sah Khajik Jerjes eine durchaus ausgeglichene Partie.

Frühe Führung für Post SV

Das Spiel begann mit hoher Intensität, und die Gäste setzten bereits in den Anfangsminuten auf offensive Spielzüge. Die erste Drangphase kam aber von den Hausherren, die auch gefährlich vors Tor kamen. Nach 19 Minuten gelang es aber Mohamed Sobri, die Führung für Post SV zu erzielen. Sobri setzte sich geschickt gegen die Abwehr von SK Cro-Vienna durch und platzierte den Ball unhaltbar im Netz.

Der SK Cro-Vienna bemühte sich, eine schnelle Antwort auf das Gegentor zu finden, doch die Abwehr von Post SV stand sicher und ließ wenig Chancen zu. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierten die Gäste das Spielgeschehen und ließen kaum nennenswerte Tormöglichkeiten für den SK Cro-Vienna zu. Mit einem Halbzeitstand von 0:1 ging es schließlich in die Kabinen.

Post SV macht den Sack zu

Nach der Pause setzten die Gäste ihren Druck fort und zeigten sich weiterhin entschlossen, ihre Führung auszubauen. In der 51. Minute war es dann Stefan Grbesa, der die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Grbesa nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SK Cro-Vienna aus und erhöhte den Spielstand auf 0:2. Dieses Tor nahm der Heimmannschaft jeglichen Wind aus den Segeln und besiegelte letztlich das Schicksal des Spiels.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit konnte der SK Cro-Vienna keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Die Verteidigung von Post SV agierte weiterhin souverän und erstickte jegliche Angriffsbemühungen der Gastgeber im Keim. Die Mannschaft von Post SV konzentrierte sich darauf, das Ergebnis zu verwalten und die Führung sicher über die Zeit zu bringen.

Cro-Vienna vergibt Elfmeter

Kurz darauf hatte Cro-Vienna die Möglichkeit auf 1:2 zu verkürzen. Einen Elfmeter nach Foulspiel im Strafraum konnte Post-Keeper David Ljevar aber halten.

In der Schlussphase versuchte der SK Cro-Vienna noch einmal, das Ruder herumzureißen, doch die Bemühungen blieben erfolglos. Post hätte das 3:0 machen können, verabsäumte aber die endgültige Entscheidung. Die Defensive ließ aber auch nichts mehr anbrennen und sicherte den verdienten Auswärtssieg. Nach 90 Minuten stand es schließlich 0:2, und die Gäste konnten sich über drei wichtige Punkte freuen.

Khajik Jerjes: "Über das gesamte Spiel war es ein verdienter Sieg aber man hat schon gesehen welche Qualität Cro-Vienna hat. Am Anfang haben wir eine Druckphase gut überstanden, danach auch durch das Tor Sicherheit gewonnen. Es ist bis zum Schluss spannend geblieben, wichtig war auch, dass unser Tormann den Elfmeter halten konnte."

Anton Grubesic: "An dem heutigen Abend hatten wir nicht den Zugriff wie in den letzten Spielen und waren auch spielerisch nicht auf einem besonders hohen Niveau. Dazu sind kapitale Eigenfehler gekommen, die den Gegner auf die Siegerstraße gebracht haben. Obwohl sie Vorteile im Ballbesitz hatten, hätte mehr Konzentration in genau diesen Phasen gereicht um die Niederlage zu verhindern. Wir werden analysieren, aufarbeiten und wieder nach vorne schauen."

2. Landesliga: Cro-Vienna : Post SV - 0:2 (0:1)

51 Stefan Grbesa 0:2

19 Mohamed Sobri 0:1

