Florian Bachmann schießt ASV 13 zum Sieg gegen die FAC Amateure

Details Sonntag, 22. September 2024 20:32

In einer packenden Begegnung der 6. Runde der 2. Landesliga traf der ASV 13 Hietzing auf die FAC Wien Amateure. Trotz intensiven Kampfes auf beiden Seiten, gelang es den Hietzingern dank eines späten Treffers von Florian Bachmann, die Partie mit 1:0 für sich zu entscheiden.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Die Partie begann mit großem Engagement von beiden Teams. Schon in den ersten Minuten versuchten die Hietzinger, das Spielgeschehen zu dominieren und sich Chancen zu erarbeiten. Doch die Gäste aus Floridsdorf, die FAC Wien Amateure, hielten gut dagegen und setzten auf eine stabile Defensive.

Der ASV 13, der in dieser Saison bisher eine solide Leistung gezeigt hatte, versuchte immer wieder durch schnelle Konter gefährlich zu werden. Allerdings scheiterten sie entweder an der Abwehr der FAC Wien Amateure oder an ihrer eigenen Ungenauigkeit im Abschluss. Auch die Gäste kamen hin und wieder zu Möglichkeiten, konnten diese aber ebenfalls nicht in Zählbares ummünzen.

Späte Entscheidung durch Florian Bachmann

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild nur wenig. Die Hietzinger blieben bemüht, das Spiel zu kontrollieren, während die FAC Wien Amateure weiterhin auf Konterchancen lauerten. Das Spiel nahm jedoch an Intensität zu, da beide Mannschaften erkannten, dass die Zeit für einen entscheidenden Treffer langsam knapp wurde.

In der 77. Minute war es schließlich soweit: Florian Bachmann vom ASV 13 gelang der erlösende Treffer. Nach einem gut vorgetragenen Angriff nutzte Bachmann seine Chance und schoss den Ball ins Netz. Dieser Treffer brachte die Hietzinger Fans zum Jubeln und setzte die Gäste aus Floridsdorf unter enormen Druck.

Die FAC Wien Amateure versuchten in den verbleibenden Minuten alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. Sie warfen alles nach vorne und setzten die Abwehr des ASV 13 unter Druck. Doch die Hietzinger verteidigten mit aller Kraft und ließen keine nennenswerte Torchance mehr zu.

Stimme zum Spiel:

Peter Weingartmann (Trainer FAC Amateure): "Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht. Wir haben bewiesen, dass wir mit einer der besten Mannschaften der Liga mithalten können. Wir werden das Spiel analysieren und am Mittwoch gegen Schönbrunn bereit sein für die 3 Punkte."

2. Landesliga: ASV 13 : FAC Amat. - 1:0 (0:0)

77 Florian Bachmann 1:0

