Gersthofer SV besiegt FCJ Ottakring mit 3:1

Das Spiel in der 2. Landesliga zwischen der Gersthofer Sportvereinigung und dem FCJ Alt Ottakring endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Heimmannschaft. Von Beginn an zeigten die Gersthofer eine starke Leistung und konnten durch frühe Tore die Weichen auf Sieg stellen. Der FCJ Ottakring konnte nur kurzzeitig ausgleichen, bevor Gersthof erneut die Führung übernahm und letztlich den Sieg sicherte. "Kompliment an die Mannschaft - 10 Punkte nach 5 Spielen ist eine unglaubliche Leistung", sprach der Trainer der Sieger, Wolfgang Prochaska, nach der Partie Klartext, dessen Mannschaft auch dank zweier Elfmeter siegte.

Frühe Führung durch Gersthof, Gäste schlagen zurück

Kaum war das Spiel angepfiffen, übernahm die Gersthofer Sportvereinigung die Kontrolle und setzte die Gäste von FCJ Ottakring unter Druck. Bereits in der 7. Minute konnten die Gastgeber den ersten Treffer des Spiels feiern. Hamza Kirilmaz setzte sich gekonnt durch und schoss den Ball zum 1:0 für Gersthof in die Maschen.

Doch die Führung hielt nicht lange, keine drei Minuten nach der Führung, gelang den Gästen bereits der Ausgleich. Oliver Neustifter sorgte für den wichtigen Ausgleihc der Gäste (10.).

Erneute Führung für Prochaska-Elf

In der 38. Minute gelang den Hausherren das 2:1. Yuri Grijo blieb vom Punkt nach Foulspiel im Strafraum der Gäste erfolgreich. Gersthof blieb weiterhin das dominierende Team und ließ weitere Chancen aus. "In der Phase sind wir zweimal alleine aufs Tor gelaufen", so Prochaska.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit viel Einsatz und Chancen auf beiden Seiten. Gersthof drängte auf den nächsten Treffer, während FCJ Ottakring versuchte, die Defensive zu stabilisieren und auf Konterchancen lauerte. Die Bemühungen der Gäste blieben jedoch erfolglos, da die Gersthofer Abwehr gut stand und keine weiteren Treffer zuließ.

Entscheidung in der Schlussphase

In der 77. Minute setzte Gersthof schließlich den Schlusspunkt. Sean Juruk erzielte per Elfmeter das 3:1 für die Gastgeber und sorgte für die Vorentscheidung. Die Gersthofer Fans jubelten lautstark und feierten ihre Mannschaft, die sich für ihre starke Leistung belohnte. Der FCJ Ottakring hatte in den verbleibenden Minuten keine Antwort mehr parat und musste sich letztlich geschlagen geben.

Wolfgang Prochaska: "Riesen Kompliment an die Mannschaft, die aus 5 Spielen 10 Punkte geholt hat. Das ist natürlich ein super Start in die Saison für die jungen Spieler. In Summe war es ein absolut verdienter Erfolg weil wir deutlich mehr Chancen hatten. Es war ein gutes Spiel, mit vielen Stafetten - schnell und kampfbetont. Jetzt haben wir in 7 Tagen 3 Spiele - der Auftakt ist schon mal geglückt. Am Mittwoch spielen wir das Derby gegen Post und dann am Samstag gleich unser nächstes Match."

2. Landesliga: Gersthofer SV : Ottakring - 3:1 (2:1)

77 Sean Juruk 3:1

38 Yuri Grijo Nagy Bom 2:1

10 Oliver Neustifter 1:1

7 Hamza Kirilmaz 1:0

