TWL Elektra 1b gewinnt Krimi A11 - Rapid Oberlaa

In der sechsten Runde der 2. Landesliga setzte sich TWL Elektra 1b mit 2:1 gegen FC A11 - RapidOberlaa durch. Nach einer torreichen zweiten Halbzeit konnte TWL Elektra 1b ihren Vorsprung verteidigen und sicherte sich drei wichtige Punkte. Trotz einer kämpferischen Leistung und einem späten Anschlusstreffer von Oberlaa reichte es am Ende nicht mehr für einen Ausgleich.

Frühe Führung durch Juric

Das Spiel begann auf hohem Niveau und mit viel Einsatz von beiden Seiten. Nach 33 Minuten gelang TWL Elektra 1b der Führungstreffer. Gabriel Juric zeigte seine Klasse und traf zum 1:0 für die Gäste. Dieser frühe Treffer setzte A11 - Rapid Oberlaa unter Druck, die daraufhin versuchten, das Spiel an sich zu reißen und den Ausgleich zu erzielen.

Der Rest der ersten Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und mehreren Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne weiteren Torerfolg. Die Verteidigung von TWL Elektra 1b zeigte sich stabil und ließ den Angreifern von A11 - R.Oberlaa kaum Raum, gefährlich zu werden. So ging es mit einer 1:0-Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Eigentor bringt TWL Elektra 1b weiter in Front

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, musste A11 - R.Oberlaa einen weiteren Rückschlag hinnehmen. In der 50. Minute unterlief der Heim-Mannschaft ein unglückliches Eigentor. Tobias Winkler war der Pechvogel, der den Ball ins eigene Netz beförderte und damit für das 0:2 aus Sicht von A11 - R.Oberlaa sorgte. Dieses Tor war ein harter Schlag für das Heimteam, das nun mit zwei Toren in Rückstand lag und einem immer stärker aufspielenden Gegner gegenüberstand.

Doch A11 - R.Oberlaa gab nicht auf und zeigte große Moral. In der 77. Minute belohnten sie sich endlich für ihre Bemühungen. Meris Maljoki erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Die Fans von A11 - R.Oberlaa schöpften noch einmal Hoffnung. Maljokis Treffer setzte TWL Elektra 1b unter Druck, die nun versuchten, den Vorsprung über die Zeit zu retten.

In den letzten Minuten des Spiels drängte A11 - R.Oberlaa auf den Ausgleich. Trotz einiger guter Chancen und energischer Angriffe blieb ihnen das zweite Tor jedoch verwehrt.

Stimme zum Spiel:

Adrian Bleyer (Sportlicher Leiter Oberlaa): "Es war ein Spiel, das beide Mannschaften nicht verlieren wollten und waren dadurch auch sehr offensiv ausgerichtet. Beide Mannschaften standen aber in der Defensive sehr gut und ließen keine wirklichen Torchancen zu. Das 0:1 fällt dann unglücklich aus Abseitsposition und so ging man dann in die Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir probiert, das Tempo zu erhöhen, um das Spiel zu unseren Gunsten zu drehen. Dann führte leider in der Druckphase von uns ein Konter vom Gegner zum 0:2, das der Gegner durch ein Eigentor glücklich abschließen konnte. Es wurden dann in der zweiten Halbzeit die Zweikämpfe härter geführt und mit dem 0:2 im Rücken wurde es hektischer, mit einem sehr schönen Spielzug konnten wir auf 1:2 verkürzen und mit dem Anschlusstreffer wurde der Druck nochmal erhöht und man drückte den Gegner immer weiter zurück. Man erspielte sich noch 2-3 gute Torchancen, aber der Ausgleich wollte leider nicht gelingen."

2. Landesliga: R.Oberlaa : TWL Elektra 1b - 1:2 (0:1)

77 Meris Maljoki 1:2

50 Eigentor durch Tobias Winkler 0:2

33 Gabriel Juric 0:1

Details

