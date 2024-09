Nußdorfer AC feiert klaren Sieg über Wiener Sport-Club 1b

Details Montag, 23. September 2024 18:35

In der sechsten Runde der 2. Landesliga dominierte der Nußdorfer AC den Wiener Sport-Club 1b mit einem klaren 4:0-Sieg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit zeigte der Gastgeber eine beeindruckende Leistung in den zweiten 45 Minuten und sicherte sich damit drei wichtige Punkte.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften, wobei keine der beiden Seiten das Risiko eines frühen Gegentores eingehen wollte. Der Nußdorfer AC und der Wiener Sport-Club 1b agierten in der ersten Hälfte defensiv sehr stabil, was dazu führte, dass sich keine klaren Torchancen ergaben. Beide Teams versuchten zwar über die Flügel zu kommen, jedoch blieben die Angriffsversuche häufig in den gut organisierten Abwehrreihen hängen.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kam der Nußdorfer AC mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Bereits in der 52. Minute war es Christoph Fehringer, der den Knoten löste und mit einem präzisen Schuss das 1:0 erzielte. Dieser Treffer schien den Gastgebern weiteren Auftrieb zu geben, denn nur acht Minuten später schlug Lasse Czeschel zu. Sein Treffer zum 2:0 in der 60. Minute war das Resultat eines schön herausgespielten Angriffs über die rechte Seite.

Der Wiener Sport-Club 1b versuchte, sich von diesem Doppelschlag zu erholen, doch die Defensive des Nußdorfer AC stand weiterhin sehr sicher. In der 71. Minute war es erneut Lasse Czeschel, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:0 erhöhte. Dieser Tor war ein Paradebeispiel für Czeschels Torgefährlichkeit und seine Fähigkeit, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein.

Die Gäste schienen nach diesem Treffer endgültig geschlagen, und der Nußdorfer AC nutzte die Gelegenheit, um weiter Druck zu machen. In der 80. Minute krönte Emilian Celo die starke Leistung seines Teams mit dem vierten Treffer. Nach einem schnellen Konter kam der Ball zu Celo, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz unterzubringen.

Nach diesem Tor war die Partie entschieden, und der Nußdorfer AC ließ das Spiel ruhig ausklingen. Die Defensivleistung des Heimteams verhinderte jegliche Aufbäumversuche des Wiener Sport-Club 1b, sodass es beim klaren 4:0-Endstand blieb.

2. Landesliga: NAC : W. Sport-Club 1b - 4:0 (0:0)

80 Emilian Celo 4:0

71 Lasse Czeschel 3:0

60 Lasse Czeschel 2:0

52 Christoph Fehringer 1:0

