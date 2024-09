Post SV Wien feiert 3:1-Sieg gegen Gersthofer SV

Details Mittwoch, 25. September 2024 21:17

In einem Duell der 2. Landesliga setzte sich der Post SV Wien gegen die Gersthofer Sportvereinigung mit 3:1 durch. Die Hausherren dominierten das Spiel über weite Strecken und gingen bereits in der ersten Halbzeit in Führung. Post SV gelang es, den Vorsprung zu halten und einen verdienten Sieg einzufahren.

Hausherren mit früher Führung

Der Post SV trat in gelben Trikots mit schwarzen Ärmeln an, während die Gäste in grün-violetten Trikots aufliefen. Die erste nennenswerte Chance für die Gersthofer hatte Sean Juruk, der in der 3. Minute einen Volley von der Strafraumgrenze knapp über das Tor setzte. Bereits in der Anfangsphase zeigte sich Marko Stojanovic äußerst aktiv. In der 5. Minute versuchte er es mit einem Schlenzer vom linken 16er-Eck, der jedoch direkt auf den Tormann ging. Nur vier Minuten später zog er erneut in den Strafraum und schoss knapp am langen Eck vorbei.

So war es auch Marko Stojanovic vorbehalten, in der 17. Minute für die Führung der Gastgeber zu sorgen. Nach einem gelungenen Dribbling über die linke Seite schoss er vom 16er-Eck ins lange Eck und traf via Innenstange zum 1:0.

Doppelschlag sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel machte der Post SV dort weiter, wo er aufgehört hatte. Jukka Frühmann erzielte in der 55. Minute das 2:0 für die Gastgeber, als er einen Freistoß über die Mauer ins linke Kreuzeck setzte. Nur zwei Minuten später legte Egemen Arikan nach. Mit einem präzisen Flachschuss aus etwa 18 Metern traf er via linken Innenstange zum 3:0.

Der Gersthofer SV zeigte sich jedoch nicht gänzlich chancenlos. In der 70. Minute gelang es Sean Juruk, nach einem sehenswerten Dribbling im Strafraum das 3:1 zu erzielen. Er traf von der rechten Seite des Strafraums ins lange Eck und ließ dem Post-Torhüter keine Chance. Kurz darauf hatten die Heimischen erneut Grund zum Jubeln, als Marko Stojanovic ein weiteres Tor erzielte, das jedoch wegen Abseits aberkannt wurde.

Die Schlussphase war geprägt von einem intensiven Kampf um den Ballbesitz. Trotz aller Bemühungen der Gäste, das Spiel zu drehen, blieb es beim 3:1-Endstand für den Post SV. Die drei Minuten Nachspielzeit änderten nichts am Ergebnis.

Aufstellungen:

Post SV:

Matthias Johann, Maximilian Bernkop-Schnürch, Milos Milutinovic, Lenz Haberler, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Mohamed Sobri, Rabbaani Devniev, Jukka Frühmann (K), Egemen Arikan, Jakob Gumpinger

Ersatzspieler: David Ljevar, Halil Günay, Abdulmalik Ibragimov, Jonas Ender, Tobias Prinz, Luca Sulser

Trainer: Khajik Jerjes

Gersthofer SV:

Jaron Iby - Can-Polat Yildiz, Philipp Bencsik, Boban Milenkovic, Karim Riahi - Hamza Kirilmaz, Yuri Grijo Nagy Bom, Sean Juruk, Ercan Cakir (K), Enes Deniz - Albin Sadik

Ersatzspieler: Christopher Goriupp, Oktay Semiz, Chalid Farag Shahin, Rasul Amiri, Nedeljko Jefimic, Lucca Dirsch

Trainer: Wolfgang Prochaska

Gelbe Karten:

Jukka Frühmann (78. Unsportl.) bzw. Boban Milenkovic (56. Foul), Wolfgang Prochaska (Trainer, 68. Kritik), Karim Riahi (75. Foul), Bernd Frey (Vereinsfunktionär, 90. Unsportl.)

Schiedsrichter: Admir Hasanovic, Vojislav Kostic (1. Assistent) und Alen Hasanovic (2. Assistent)

Postplatz, 110 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (36180 Bonuspunkte)

2. Landesliga: Post SV : Gersthofer SV - 3:1 (1:0)

70 Sean Juruk 3:1

57 Egemen Arikan 3:0

55 Jukka Frühmann 2:0

17 Marko Stojanovic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.