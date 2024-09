FC A11 - R.Oberlaa besiegt ineffizientes Post SV

Details Sonntag, 29. September 2024 08:45

Post SV kassierte in der 7. Runde der 2. Landesliga eine unerwartete 1:3-Niederlage gegen A11-Rapid Oberlaa. Trotz zahlreicher guter Möglichkeiten setzten sich die Gäste klar durch. "Mehr Chancen kannst du in einem Spiel eigentlich nicht haben. Schlussendlich war die Chancenverwertung ausschlaggebend", waren die Gründe für die Niederlage bei Post SV-Trainer Khajik Jerjes schnell gefunden.

Für Chancenverwertung bestraft

Das Spiel zwischen dem Post SV Wien und dem FC A11 - R.Oberlaa begann begann mit dominanten Hausherren, die sich gleich von Beginn an richtig gute Chancen herausspielen konnten. Bereits in den ersten 5 Minuten kam man zweimal brandgefährlich vor den Kasten von Oberlaa-Keeper Leon Priegl, doch beide Male vergab man die frühe Führung. Das sollte sich in weiterer Folge rächen. Zuerst musste Jakob Gumpinger verletzt ausgewechselt werden und dann krachte es innerhalb von zwei Minuten zweimal im eigenen Tor.

Doppelschlag für Gäste

Nach etwa einer halben Stunde erzielte Meris Maljoki das 1:0 für die Mannschaft von Trainer Christian Svarc und stellte die Partie auf den Kopf (28.). Doch damit nicht genug, keine 60 Sekunden später klingelte es schon wieder im Kasten der Hausherren. David Holyst stellte auf 2:0 und gab den Jerjes-Jungs einiges zum Nachdenken mit. Doch auch danach hatten sie Chancen auf den Anschlusstreffer, die Verwertung dieser war aber mangelhaft.

Weiterer Rückschlag für Post SV Wien

Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Hausherren das Geschehen. Das Tor machten aber die Gäste: In der 61. Minute baute Adin Salkic die Führung von A11 - R.Oberlaa auf 3:0 aus. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter des Post SV Wien keine Chance und besiegelte endgültig die Vorentscheidung in dieser Partie.

Der Post SV Wien gab sich jedoch nicht auf und versuchte weiterhin, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Trotz einiger vielversprechender Angriffe blieb die Defensive der Gäste stabil. Erst kurz vor Schluss, in der 87. Minute, gelang es den Gastgebern, den Ball im Netz unterzubringen. Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Marko Stojanovic sicher verwandelte und somit den Endstand von 1:3 herstellte.

Khajik Jerjes: "Nach einer solchen Partie musst du dich an der eigenen Nase nehmen. Es war zwar bestimmt auch nicht unsere beste Leistung, da waren wir in den vergangenen Spielen besser aber die Chancenverwertung war heute auf jeden Fall ausschlaggebend. Schade, weil notwendig wäre es auf keinen Fall gewesen."

__________ Post SV: Matthias Johann, Maximilian Bernkop-Schnürch, Milos Milutinovic, Lenz Haberler, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Mohamed Sobri, Rabbaani Devniev, Jukka Frühmann (K), Egemen Arikan, Jakob Gumpinger



Ersatzspieler: David Ljevar, Stelios Doujenis, Abdulmalik Ibragimov, Jonas Ender, Tobias Prinz, Luca Sulser



Trainer: Khajik Jerjes

__________ A11 - R.Oberlaa: Leon Priegl - Daniel Kocer, Tobias Winkler, Maximilian Schaden, Lukas Piskazek - Ismail Tekcan, Lukas Damjanovic, Leon Bleyer (K), Christoph Papai, David Holyst - Meris Maljoki



Ersatzspieler: Mustafa Özgan, Nico Fuchs, Adin Salkic, Marc Bleyer, Marcel Engelmaier



Trainer: Christian Svarc

2. Landesliga: Post SV : R.Oberlaa - 1:3 (0:2)

87 Marko Stojanovic 1:3

61 Adin Salkic 0:3

30 David Holyst 0:2

29 Meris Maljoki 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.