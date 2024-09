ASV 13 Hietzing siegt mit 3:1 gegen Sportunion Schönbrunn

Details Sonntag, 29. September 2024 16:41

Ein spannendes und kampfbetontes Spiel fand in der 7. Runde der 2. Landesliga Wien statt. Die Partie zwischen dem ASV 13 und Sportunion Schönbrunn bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Hietzinger. Besonders in der Schlussphase zeigte der ASV 13 seine Klasse und konnte zwei entscheidende Tore erzielen. Trotz einer engagierten Defensivleistung der Gäste reichte es für Sportunion Schönbrunn am Ende nicht, um Punkte mitzunehmen und das obwohl man früh in Führung gehen konnte. "ASV 13 hat verdient gewonnen weil sie den Sieg einfach mehr wollten."

Früher Rückstand für den ASV 13

Bereits nach fünf Minuten musste der ASV 13 einen Rückschlag hinnehmen. Tobias Zethofer von Sportunion Schönbrunn erzielte ein kurioses Tor direkt per Eckball, das durch die Beine des Keepers ging und die Gäste in Führung brachte. Dies war der erste gefährliche Vorstoß der Gäste, der prompt zum Erfolg führte.

Der ASV 13 ließ sich jedoch nicht entmutigen und zeigte von Beginn an Einsatz. In der 18. Minute erarbeitete sich Noah Rossler einen Freistoß nach einem beeindruckenden Solo gegen mehrere Gegenspieler, konnte diesen jedoch nicht verwandeln. Einige Minuten später war es dann soweit: Jakob Hauptmann erzielte in der 27. Minute den Ausgleich für den ASV 13, nachdem er eine unübersichtliche Situation im Strafraum ausnutzte und sein erstes Tor in der Kampfmannschaftskarriere erzielte. Die erste Halbzeit blieb weiterhin umkämpft, ohne dass weitere Tore fielen.

Spannende Schlussphase und Sieg für den ASV 13

Die zweite Halbzeit begann mit einigen umkämpften Szenen und intensiven Zweikämpfen. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, aber es waren vor allem die Hietzinger, die das Spiel kontrollierten. Besonders auffällig war ein harter Zusammenprall im Mittelfeld in der 81. Minute, der den Physio der Gäste auf den Plan rief. Kurz darauf, in der 85. Minute, brachte ein Eckball des ASV 13 keine Gefahr, obwohl einer von vielen Versuchen war eine Standardsituation zu nutzen.

Die letzten Minuten des Spiels waren besonders dramatisch, denn zuvor sah es lange nach einem Unentschieden aus. In der 94. Minute erzielte Daniel Frey das 2:1 für den ASV 13. Ein Freistoß, der unglücklich von einem Spieler von Sportunion Schönbrunn ins eigene Netz gelenkt wurde, brachte die Hietzinger auf die Siegerstraße. Wenige Augenblicke später erhöhte Mateo Stojcevic auf 3:1, nachdem er einen Fehler des gegnerischen Torwarts ausnutzte und ins leere Tor einschob. In der gleichen Minute wurde Tobias Zethofer von Sportunion Schönbrunn mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Der Schlusspfiff ertönte nach sechs Minuten Nachspielzeit und besiegelte den verdienten 3:1-Sieg für den ASV 13.

Peter Kostolansky (Trainer SU Schönbrunn): "Leider haben wir es nicht geschafft das Remis bis zum Abpfiff zu halten und dann haben wir wieder verloren. ASV 13 hat verdient gewonnen weil sie den Sieg mehr wollten, mehr gekämpft haben und eigentlich das ganze Spiel die bessere Mannschaft waren. Wir müssen aufstehen und am Freitag gegen Ostbahn wieder ein besseres Gesicht zeigen."

__________ ASV 13: Koloman Koppelhuber, Mark Trubatsov, Noah Rossler, Jakob Hauptmann (K), Matthias Schaden, Joshua Ferreira, Ali Khodadadzada, Simon Priglinger Simader, Jonas Ognar, Jonas Gary, Mateo Stojcevic



Ersatzspieler: Stefan Eberl, Julian Dorrek, Florian Bachmann, Anthony Nnadozie, Daniel Frey, Nihat Eser



Trainer: Mario Sonnleitner

__________ Sportunion Schönbrunn: Moritz Ehlmaier - Alexander Jakob, Lukas Hauer, Artin Akdedian, Daniel Rodrigues Alves, Niko Thurnwald (K) - Noah Rois, Shahram Rashidi, Tobias Zethofer, John Paul Legado - Jonas Zethofer



Ersatzspieler: Mirza Sadic, Yasin Türkmen, Niklas Ulbert, Tamim Faizi, Theodor Berke, Siaka Doumbia



Trainer: Peter Kostolansky

2. Landesliga: ASV 13 : Schönbrunn - 3:1 (1:1)

97 Daniel Frey 3:1

94 Mateo Stojcevic 2:1

27 Jakob Hauptmann 1:1

5 Tobias Zethofer 0:1

