DSV Fortuna 05 dominiert Gersthofer SV mit klarem 2:0-Sieg

Details Sonntag, 29. September 2024 17:06

In der 7. Runde der 2. Landesliga Wien trafen der DSV Fortuna 05 und die Gersthofer Sportvereinigung aufeinander. Das Heimteam zeigte von Beginn an eine starke Leistung und konnte das Spiel souverän mit 2:0 für sich entscheiden. Beide Tore fielen in der ersten Halbzeit, was den Grundstein für den Sieg legte. Luka Savic und Fabian Kühnberger waren die Torschützen des Tages und sorgten für die entscheidenden Treffer. "Wir sind glücklich, dass wir wieder zu Null spielen und uns für die letzten Spiele ein wenig rehabilitieren konnten", war Fortuna-Trainer Zemri Deari zufrieden.

Blitzstart von DSV Fortuna 05

Bereits in der Anfangsphase des Spiels konnte der DSV Fortuna 05 die Oberhand gewinnen. In der 7. Minute gelang Luka Savic nach Freistoß per Kopf der Führungstreffer zum 1:0. Dieses frühe Tor verlieh dem Heimteam zusätzlichen Schwung und setzte die Gäste unter Druck.

Nur acht Minuten später, in der 15. Minute, war es erneut die Mannschaft von DSV Fortuna 05, die jubeln konnte. Fabian Kühnberger erhöhte auf 2:0 nachdem man Gersthof gut anpresste und dann mit direktem Passspiel vors Tor kam und baute damit den Vorsprung weiter aus. Auch dieser Treffer war sehenswert und unterstrich die Dominanz des Heimteams in der Anfangsphase. Die Gersthofer SV schien überrascht von der Entschlossenheit und dem Tempo des Gegners.

Kontrolle und Defensive

Nach dem zweiten Tor zog sich DSV Fortuna 05 etwas zurück und konzentrierte sich vermehrt auf die Defensive. Die Gäste aus Gersthof versuchten zwar, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Abwehrreihe des Heimteams stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Immer wieder gelang es dem DSV Fortuna 05, die Angriffsbemühungen der Gersthofer zu unterbinden und selbst gefährliche Konter zu fahren.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einer dominanten Vorstellung der Heimmannschaft. Doch trotz einiger guter Möglichkeiten gelang es dem DSV Fortuna 05 nicht, den Vorsprung weiter auszubauen. Die Gersthofer SV zeigte sich kämpferisch und versuchte, zurück ins Spiel zu finden, doch es fehlte die Durchschlagskraft im Angriff. So blieb es beim 2:0 für die Fortuna.

Zemri Deari: "Wille und Einsatz waren gut, wir waren zielstrebig und haben uns so ein wenig für die letzten Spiele rehabilitiert. Außerdem sind wir glücklich darüber wieder zu null gespielt zu haben."

Wolfgang Prochaska (Trainer Gersthofer SV): "Nicht nur, dass wir in 7 Tagen 3 Spiele hatten, sind uns auch noch 4 Spieler ausgefallen. Das soll aber absolut keine Ausrede sein. Leider sind einige Spieler bei uns in den ersten 15 Minuten geistig noch nicht am Feld gestanden sein. Zwei Fehler haben uns Gegentore gebracht. Danach war das Spiel ausgeglichen. Die 10 Punkte, die wir bisher geholt haben, sind keine Selbstverständlichkeit. Hoffentlich kann sich die Mannschaft körperlich und geistig von der Woche erholen."

2. Landesliga: Fortuna 05 : Gersthofer SV - 2:0 (2:0)

15 Fabian Kühnberger 2:0

7 Luka Savic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.