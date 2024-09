FAC Wien Amateure triumphieren knapp gegen SC Ostbahn XI

Details Montag, 30. September 2024 09:18

Die FAC Wien Amateure konnten sich Samstagnachmittag gegen SC Ostbahn XI mit 2:1 durchsetzen. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, wobei besonders Florian Martini mit zwei Treffern für die Heimmannschaft herausragte. In einer hitzigen Schlussphase mit zwei Platzverweisen gelang es den Gastgebern, die drei Punkte zu sichern. Abermals benachteiligt fühlten sich die Gäste: "Schon zuletzt haben wir zweimal Rot gesehen, diesmal erneut und das obwohl die zweite Gelbe Karte gar kein Foul war. Die Schiedsrichter müssen besser kontrolliert werden", so Ostbahn-Trainer Coskun Kayhan.

FAC Wien Amateure starten stark

Bereits früh in der Partie übernahmen die FAC Wien Amateure das Kommando. In der 18. Minute gelang Florian Martini der Führungstreffer für die Heimmannschaft. Ein präziser Schuss ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance und sorgte für Jubel unter den Anhängern der Gastgeber.

Der frühe Rückstand schien SC Ostbahn XI jedoch nicht aus dem Konzept zu bringen. Sie kämpften sich zurück ins Spiel und suchten vehement nach dem Ausgleich. In der 34. Minute wurden ihre Bemühungen schließlich belohnt. Ali Yilmaz erzielte das 1:1 und sorgte dafür, dass die Gäste wieder Hoffnung schöpfen konnten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause ging das Spiel mit unverändert hoher Intensität weiter. In der 50. Minute konnte erneut Florian Martini seine Klasse unter Beweis stellen. Mit einem weiteren Treffer brachte er die FAC Wien Amateure erneut in Führung. Der Stürmer zeigte sich an diesem Tag äußerst treffsicher und stellte den alten Abstand wieder her.

Das Spiel blieb spannend, und beide Teams versuchten, weitere Akzente zu setzen. In der 63. Minute musste Tunahan Bagirtlak von SC Ostbahn XI nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. "Eine absolute Frechheit weil das nicht einmal ein Foul war", tobte Kayhan. Ostbahn traf in weiterer Folge trotz eines Spielers weniger zweimal Aluminium.

Doch auch die Gastgeber wurden in der Schlussphase nicht von Platzverweisen verschont. Josef Taieb erhielt in der 83. Minute die Rote Karte, was für die FAC Wien Amateure bedeutete, die letzten Minuten ebenfalls in Unterzahl zu bestreiten.

Trotz der intensiven Schlussphase gelang es keinem der Teams, noch ein weiteres Tor zu erzielen. Der Schiedsrichter beendete die Partie nach 90 Minuten Spielzeit, und die FAC Wien Amateure konnten sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg freuen.

Coskun Kayhan: "Sogar der Trainer des Gegners hat im Anschluss an das Spiel gemeint, dass es keine Gelb-Rote Karte für meinen Spieler war. So mussten wir erneut in Unterzahl spielen und haben das sogar gut gemacht. Wir haben in den letzten 3 Runden hervorragenden Fußball gezeigt und sind dann teilweise wirklich benachteiligt worden. Die Schiedsrichter müssen definitiv besser kontrolliert werden."

2. Landesliga: FAC Amat. : Ostbahn XI - 2:1 (1:1)

50 Florian Martini 2:1

34 Ali Yilmaz 1:1

18 Florian Martini 1:0

