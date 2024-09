1:1 - FCJ Ottakring ringt SK Cro-Vienna Punkt ab

Details Montag, 30. September 2024 14:10

In der 7. Runde der 2. Landesliga (WIEN) trafen der FCJ Ottakring und der SK Cro-Vienna aufeinander. Während die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung gingen, gelang es den Gastgebern in der zweiten Hälfte, den Ausgleich zu erzielen. Am Ende kamen die favorisierten Gäste nicht über ein 1:1 hinaus. "Aus unserer Sicht war es trotz leichter Überlegenheit keine Glanzleistung", resümierte Cro-Vienna-Trainer Anton Grubesic.

Führung für Gäste

Vom Start weg versuchte Cro-Vienna gegen eher destruktive Hausherren das Heft in die Hand zu nehmen. Die Qualität im Kombiantionsspiel war aber nicht das Gelbe vom Ei und die Bewegung ohne Ball war ebenfalls ausbaufähig. So fehlten klare Torchancen. Nach etwa 30 Minuten kam jedoch mehr Agilität in die Mannschaft der Gäste und man konnte Chancen herausspielen.

In der 37. Minute schließlich erzielte Marko Zivkovic aus einer solchen und nach einer Balleroberung im Zentrum das erste Tor des Spiels und brachte den SK Cro-Vienna mit 0:1 in Führung.

Weitere Möglichkeiten der Gäste wurden durch fehlende Genauigkeit verhindert.

Ottakring gelingt Ausgleich

Auch nach der Pause kam wenig Spielfluss zustande. Die Partie war geprägt durch zahlreiche Zweikämpfe. Eckbälle auf beiden Seiten waren die Höhepunkte. Aus einem solchen fiel aber der Ausgleich für die Hausherren. Patrick Neureiter erzielte nach einer knappen Stunde das 1:1 und brachte sein Team damit wieder zurück in die Partie (57.).

Mit dem Ausgleichstreffer entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams wollten den Sieg und drängten auf das entscheidende Tor. Die Zweikämpfe wurden intensiver, und die Spieler kämpften um jeden Ball. In der 83. Minute kam es zu einem Rückschlag für den FCJ Ottakring, als Timoteus Kraml mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Die Gastgeber mussten die letzten Minuten des Spiels in Unterzahl bestreiten, hätten aber beinahe trotzdem noch den Siegtreffer erzielt. Stjepanovic konnte aber gleich zweimal in höchster Not retten und den Punkt festhalten.

Anton Grubesic: "Wir mussten einige Positionen im Vergleich zur Vorwoche umbesetzen, weil uns manche Spieler wegen Verletzungen nicht zur Verfügung standen. Dennoch war der Kader gut genug. Aus unserer Sicht war es trotz leichter Überlegenheit keine Glanzleistung. Es war viel Kampf und Krampf und irgendwie hat der Spielmacher bei uns gefehlt. Vielleicht wird er bis zum nächsten Mal entdeckt."

2. Landesliga: Ottakring : Cro-Vienna - 1:1 (0:1)

57 Patrick Neureiter 1:1

37 Marko Zivkovic 0:1

