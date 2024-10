SC Columbia Floridsdorf triumphiert in spannendem Duell gegen Nußdorfer AC

Details Montag, 30. September 2024 19:03

Der SC Columbia Floridsdorf konnte sich in einem spannenden und hart umkämpften Spiel gegen den Nußdorfer AC mit 2:1 durchsetzen. Die Partie, die im Rahmen der 7. Runde der 2. Landesliga stattfand, bot den Zuschauern einige packende Momente und hochklassigen Fußball. Bereits in der ersten Halbzeit gelang es den Gastgebern, in Führung zu gehen, und trotz eines späten Treffers der Gäste, hielt der SC Columbia Floridsdorf den Sieg fest in den Händen.

Frühe Führung für die Gastgeber

Gleich zu Beginn der Partie zeigte der SC Columbia Floridsdorf, dass sie die drei Punkte unbedingt auf ihrem Konto verbuchen wollten. In der 7. Minute war es Nikos Chryssajis, der seine Mannschaft nach einem Freistoß mit einem frühen Tor in Führung brachte.

NAC hatte in der Folge versucht, den Ball hoch zu erobern und Columbia war teilweise zu ungeduldig im Spielaufbau. Somit gab es oft auf beiden Seiten den Versuch mit langen Bällen. Torchancen gab es hier und da auf beiden Seiten.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Halbzeit änderte sich nicht wirklich etwas am Spiel, sondern das Spiel war genauso zweikampfintensiv wie in der ersten Halbzeit. Der Nußdorfer AC versuchte aber mehr Druck aufzubauen, doch der SC Columbia Floridsdorf hielt dem Ansturm stand. In der 74. Minute gelang es dann Youssef Ahmad, den Vorsprung für die Gastgeber auszubauen. Mit einem sehenswerten Treffer erhöhte er auf 2:0 und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. Der Nußdorfer AC ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiterhin um jeden Ball.

Die Gäste wurden für ihren Einsatz in der 86. Minute belohnt, als Lasse Czeschel den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Mit diesem Tor schöpfte der Nußdorfer AC noch einmal Hoffnung und warf alles nach vorne, um in den verbleibenden Minuten doch noch den Ausgleich zu erzielen.

Trotz der Bemühungen des Nußdorfer AC gelang es dem SC Columbia Floridsdorf, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte damit den 2:1-Sieg für die Gastgeber.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): „Das Spiel war für die Zuseher denke ich kein besonders attraktives aber sehr spannendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Gratulation an NAC, die uns immer wieder vor Aufgaben gestellt haben. Da wir im Ballbesitz oft schlechte Lösungen gefunden haben, bin ich mit der Art des Spieles nicht zufrieden, aber mit den 3 Punkten natürlich schon. Jetzt gilt es, das Spiel richtig zu analysieren und an ein paar Dingen im Training weiterzuarbeiten. Denn spielerisch sind wir noch nicht dort, wo wir vielleicht schon gern wären.“

2. Landesliga: Col Floridsdorf : NAC - 2:1 (1:0)

86 Lasse Czeschel 2:1

74 Youssef Ahmad 2:0

7 Nikos Chryssajis 1:0

Details

