Spannendes Duell zwischen TWL Elektra 1b und SV Essling endet 2:1

Details Montag, 30. September 2024 20:36

In der siebten Runde der 2. Landesliga trafen TWL Elektra 1b und SV Essling aufeinander. Nach einer intensiven Partie konnte TWL Elektra 1b das Spiel in der Nachspielzeit mit einem knappen 2:1 für sich entscheiden. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs bot die zweite Halbzeit jede Menge Dramatik und Spannung, die in einem aufregenden Finish gipfelte.

Torloses erstes Halbzeit

Die erste Halbzeit des Spiels war geprägt von einer ausgeglichenen Leistung beider Teams. TWL Elektra 1b und SV Essling begegneten sich auf Augenhöhe und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Es gab zwar einige Chancen auf beiden Seiten, doch keine der beiden Mannschaften konnte den Ball im Netz unterbringen. Somit endete die erste Halbzeit torlos mit 0:0.

Während sich TWL Elektra 1b durch eine solide Abwehrarbeit auszeichnete, versuchte SV Essling mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. Die Defensivabteilungen beider Teams hielten jedoch stand, sodass es keinen Durchbruch gab. So gingen die Teams mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Kabinen.

Spannung und Tore in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhte TWL Elektra 1b den Druck. Dieser Einsatz sollte sich schließlich auszahlen. In der 62. Minute gelang es Marko Jovanovic, den Ball zur 1:0-Führung für TWL Elektra 1b im Tor von SV Essling unterzubringen - nach einem Outeinwurf führte ein verlängerter Kopfball zum 0:1. Ein gut herausgespielter Angriff, der durch einen präzisen Abschluss belohnt wurde.

SV Essling ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter um den Ausgleich. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Das Spiel blieb bis in die Schlussphase spannend.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in der 90. Minute. Zunächst konnte Patrick Hofecker für SV Essling den Ausgleich erzielen. Mit einem gezielten Schuss ließ er dem Torhüter von TWL Elektra 1b keine Chance und markierte per Elfmeter das 1:1. Die Freude bei den Gästen war jedoch nur von kurzer Dauer, da wenige Augenblicke später David Jurcevic für TWL Elektra 1b den erneuten Führungstreffer erzielte. Mit einem beherzten Abschluss traf er zum 2:1 und sicherte seiner Mannschaft somit die drei Punkte.

Stimme zum Spiel:

Horst Gruber (Trainer Essling): "In der ersten Halbzeit hatte unsere Mannschaft drei hochkarätige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Zudem wurde uns ein klarer Elfmeter verweigert, was das Spielgeschehen weiter beeinträchtigte. In der zweiten Halbzeit gerieten wir unglücklich in Rückstand: Trotz des Rückschlags kämpften wir bis zum Schluss weiter. In der 90. Minute erhielten wir schließlich einen Elfmeter, den wir zum verdienten 1:1 verwandelten. Doch in der Nachspielzeit kassierten wir durch einen perfekten Distanzschuss das bittere 1:2. Fazit: Ein Unentschieden wäre an diesem Tag gerecht gewesen, doch leider wurden wir in der Nachspielzeit hart bestraft."

2. Landesliga: TWL Elektra 1b : SVE - 2:1 (0:0)

93 David Jurcevic 2:1

91 Patrick Hofecker 1:1

62 Marko Jovanovic 1:0

