Spannung pur: A11 - Rapid Oberlaa besiegt FCJ Ottakring in letzter Minute

Details Samstag, 05. Oktober 2024 23:31

In einem packenden Duell in der 2. Landesliga Wien triumphierte A11 - R.Oberlaa mit 3:2 über den FCJ Ottakring. Ein früher Führungstreffer für die Gastgeber sorgte für einen dynamischen Beginn, während eine umstrittene Entscheidung und eine rote Karte das Spielgeschehen früh beeinflusste.

Heimteam startet stark und kontroverse Entscheidungen

A11 - R.Oberlaa legte mit einem Blitzstart los und ging bereits in der 11. Minute in Führung. Ein präziser Angriff führte zu ihrem ersten Treffer und setzte die Gäste aus Ottakring unter Druck. In der 16. Minute jedoch eine turbulente Szene: Der Torwart der Gastgeber wurde gefoult und blieb verletzt am Boden liegen. Trotz der deutlichen Anzeige des Linienrichters entschied der Schiedsrichter zunächst auf Tor für Ottakring, was zu hitzigen Protesten der A11-Bank führte. Die Konsequenz war eine rote Karte für Mario Ackerl von A11 - R.Oberlaa. Nach weiteren Diskussionen revidierte der Schiedsrichter seine Entscheidung und gab stattdessen das Foul.

Nur wenige Minuten später, in der 24. Minute, gelang dem FCJ Ottakring der Ausgleichstreffer zum 1:1, was die Partie wieder offen gestaltete. Doch A11 - R.Oberlaa ließ sich davon nicht beirren und schlug in der 26. Minute zurück. Ein weiterer gezielter Vorstoß führte zur erneuten Führung der Gastgeber, die mit einem 2:1-Vorsprung in die Halbzeitpause gingen.

Spannung bis zur letzten Minute

FCJ Ottakring zeigte Kampfgeist und versuchte, die Defensive von A11 - R.Oberlaa zu durchbrechen. Nach einigen Chancen auf beiden Seiten war es dann in der 88. Minute soweit: FCJ Ottakring erzielte den verdienten Ausgleich zum 2:2.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der Nachspielzeit warf A11 - R.Oberlaa alles nach vorne, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. In der 90. Minute war es schließlich soweit. Ein kraftvoller Angriff der Gastgeber führte zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer. Die verbleibenden Minuten brachten keine weiteren Veränderungen, und das Spiel endete nach 93 aufregenden Minuten mit einem knappen Sieg für A11 - R.Oberlaa.

Stimme zum Spiel:

Adrian Bleyer (Sportlicher Leiter Oberlaa): "Nach dem positiven Auftreten und dem Sieg gegen Post nahm sich das Team vor, zum Tag der Einstandsfeier, weitere 3 Punkte zu machen. Das Spiel gegen Alt Ottakring war das schwierige Spiel um jeden Ball. Wir nahmen die Zweikämpfe gut an und erzielten recht früh das 1:0. Ottakring hielt dagegen und durch eine Unachtsamkeit fiel das 1:1. Kurz darauf erhöhten wir verdient auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel hatten wir zahlreiche Chancen auf das 3:1, konnten den Ball jedoch nicht unterbringen. Wie es so kommt, machte Ottakring aus einen ihrer zahlreichen Standards das 2:2. Doch die Moral des Teams stimmte und wir wollten den Dreier unbedingt und erzielten mit dem Schlusspfiff den Siegtreffer. Somit war der Dreier eingefahren und der Einstandsabend gerettet."

2. Landesliga: R.Oberlaa : Ottakring - 3:2 (2:1)

91 Patrik Puskas 3:2

89 Magnus Lechner 2:2

26 Meris Maljoki 2:1

24 Erwin Kittinger 1:1

11 Leon Bleyer 1:0

