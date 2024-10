SK Cro-Vienna feiert deutlichen Sieg gegen DSV Fortuna 05

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 16:02

"Die Mannschaft hat wieder den Schalter umgelegt und eine geschlossene Leistung gezeigt, die schlussendlich zum Sieg führte." Für Anton Grubesic, war der 4:1-Heimsieg seines SK Cro-Vienna gegen DSV Fortuna 05 mit einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Spielen verbunden. Verlief Halbzeit eins zunächst noch ausgeglichen, dominierten die Gastgeber nach einer knappen halben Stunde und ließen schlussendlich nichts anbrennen.

In der Kabine kannte der Jubel der Hausherren keine Grenzen

Furioser Beginn und schnelle Wende

Die Gäste kontrollierten anfangs den Ball und ließen diesen zumeist in den eigenen Reihen laufen. In der 19. Minute gelang es Fabian Kühnberger einen Abpraller nach einem Schussversuch, den Cro-Vienna-Keeper Stjepanovic nicht festhalten konnte im Tor der Heim-Mannschaft zu versenken und damit die frühe Führung für DSV Fortuna 05 zu erzielen. Dieser Treffer schien den SK Cro-Vienna jedoch nicht aus der Fassung zu bringen.

Denn ab Minute 25 übernahmen sie zunehmend das Kommando und kamen nach einer knappen halben Stunde, wenn auch glücklich, zum Ausgleich. Aladin Stafa schlug sich den Ball beim Klärungsversuch ins eigene Tor. Cro Vienna löste die Handbremse, Zivkovic besorgte die Führung das 2:1 (40.). Eine herrliche Umschaltaktion aus der eigenen Hälfte bei der Budic stark den Ball sicherte und anschließend Bosnjak bediente, der wiederum Knezevic einsetzte und der die Führung ausbaute. Doch damit nicht genug, besorgte Mario Knezevic vor dem Halbzeitpfiff auch noch das 3:1 (42.).

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich DSV Fortuna 05 um den Anschlusstreffer, doch die Abwehr von SK Cro-Vienna stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen der Gäste zu. Die Gastgeber hingegen ruhten sich nicht auf ihrer Führung aus, sondern suchten weiter den Weg nach vorn, um das Spiel endgültig zu entscheiden.

In der 58. Minute war es erneut Marko Zivkovic, der vom eingewechselten Dinli auf die Reise geschickt wurde und seine starke Leistung krönte. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend stellte er den Endstand von 4:1 her. Das Tempo blieb auch am Ende hoch, die Fortuna gab nicht auf. Cro-Vienna nutzte einige Chancen auf einen noch höheren Sieg nicht und so blieb es beim trotzdem klaren 4:1.

Anton Grubesic: "Alles in allem nach dem 0:1 Rückstand eine starke Leistung, weil wir die Partie noch vor der Pause gedreht haben. Jeder einzelne Spieler hat im Vergleich zu den letzten Auftritten zugelegt und das war auch wichtig. Unsere Ausfälle haben wir so kompensieren können."

Zemri Deari (Trainer DSV Fortuna 05): "Cro-Vienna war sehr effizient und deswegen haben sie auch verdient gewonnen. Wir dagegen konnten unseren Plan nicht bis zum Schluss durchziehen. Außerdem haben wir auch den nötigen Einsatz vermissen lassen. Ich gratuliere Cro-Vienna zum Sieg. Aber wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen: Mit weniger bekommst du gar nichts."

__________ SK Cro-Vienna: Antonio Stjepanovic - Mario Knezevic, Daniel Blazevic, Ivan Stojanovic (K), Ramazan Aslan - Frano Bosnjak, Ivan Lijesnic, David Duric - Anes Avdovic, Marko Zivkovic, Antonio Budic



Ersatzspieler: Martin Knezevic, Patrik Rezo, Ivan Pranjic, Mateo Filipovic, Mate Imre, Baran Dinli



Trainer: Anton Grubesic

__________ DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K), Finnan Smith, Aladin Stafa, Raphael Kutiak, Rafael Klammer, Lukas Schöberl, Alexander Sattlberger, Martin Blazevic, Fabian Kühnberger, Hannes Röthlin, Luca Centrone



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Konstantin Langer, Omar Zarti, Tim Stärker, Max Schultz-Wild, Mario Steiner



Trainer: Zemri Deari Foto: Anton Grubesic

2. Landesliga: Cro-Vienna : Fortuna 05 - 4:1 (3:1)

58 Marko Zivkovic 4:1

42 Mario Knezevic 3:1

40 Marko Zivkovic 2:1

32 Eigentor durch Aladin Stafa 1:1

19 Fabian Kühnberger 0:1

