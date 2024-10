SV Essling triumphiert über Post SV Wien

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 17:54

Der SV Essling und der Post SV lieferten sich Samstagnachmittag im Rahmen der 8. Runde der 2. Landesliga einen toll anzusehenden Schlagabtausch. Die Heimmannschaft überzeugte durch eine starke Leistung und legte bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Erfolg. Post SV ließ laut Trainer Khajik Jerjes die letzten Prozent vermissen: "Die Überzeugung hat ein wenig gefehlt und dann haben wir auch noch Eigenfehler eingebaut - eine schlechte Kombination."

Essling legt den Grundstein

Die Partie zwischen SV Essling und Post SV Wien begann mit hohem Tempo, es dauerte aber bis das erste Tor fiel. In der 31. Minute erzielte Mario Blaumüller das 1:0 für Essling, indem er den Ball nach einem präzisen Zuspiel im Netz unterbrachte. Dieser Treffer gab Essling das nötige Selbstvertrauen, während Post sich in der Defensive sortieren musste.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Karim Sellini erhöhte in der 49. Minute auf 2:0 für Essling. Der Angreifer setzte sich nach einem schnellen Angriff durch und schloss souverän ab. Doch Post SV gab sich nicht geschlagen. In der 54. Minute gelang Marko Stojanovic per Traumtor der Anschlusstreffer zum 2:1.

Kirchner führt Essling zum Sieg

Essling merkte man dann eine gewisse Nervosität an, reagierte nach Umstellungen aber prompt auf das Aufbäumen der Gäste. Daniel Kirchner stellte in der 70. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her, als er nach einem gut vorgetragenen Angriff das 3:1 erzielte. Sein zweites Tor des Tages fiel in der 82. Minute als er das 4:1 markierte.

Trotz des deutlichen Rückstands bewies Post SV Kampfgeist und kam in der 85. Minute noch einmal heran. Jukka Frühmann traf per Kopf für die Gäste und verkürzte auf 4:2. Es blieb aber schlussendlich beim klaren Heimsieg für Essling.

Horst Gruber: "Es war heute ein top Leistung von beiden Teams, speziell aber von uns. Wir sind verdient als Sieger vom Platz gegangen. Fast über die gesamte Spielzeit haben wir es geschafft, in der Defensive gut zu stehen und offensiv Akzente zu setzen. Gratulation aber auch an Post SV, die richtig Qualität in der Mannschaft haben."

Khajik Jerjes: "Es ist aufgefallen, dass wir mit den Ausfällen aktuell nicht so zurecht kommen. Außerdem hat auch die 100%ige Überzeugung gefehlt. Dazu die Kombination mit Eigenfehlern, dann kannst du nichts gewinnen. Da bringt es auch nichts sich selber anzulügen oder etwas vorzumachen. Kein Vorwurf an die Mannschaft, dass sie nicht gewinnen will aber die klare Überzeugung hat gefehlt. Wenn du dann auch noch vier Tore bekommst, kannst du dann auch nicht alles richtig gemacht haben. Ab Montag müssen wir uns auf den nächsten Gegner konzentrieren. Gratulation auch an Essling."

__________ SV Essling: Filip Popovic - Markus Sramek, Patrick Hofecker, Anton Heissenberger - Bernhard Artner (K), Karim Sellini, Patrick Larisch - Daniel Kirchner, Mario Blaumüller, Luca Vojinovic, Krystian Koller



Ersatzspieler: Dominik Szucsits, Kilian Eder, Philipp Puza, Nico Wittrich, Dejan Velimirovic, Nuri Kilic



Trainer: Dominik Schneider __________ Post SV: David Ljevar, Maximilian Bernkop-Schnürch, Milos Milutinovic, Stelios Doujenis, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Maximilian Kapf, Mohamed Sobri, Rabbaani Devniev, Jukka Frühmann (K), Egemen Arikan



Ersatzspieler: Matthias Johann, Lorenz Broermann, Abdulmalik Ibragimov, Tobias Prinz, Manuel Mala, Alexander Kaminski



Trainer: Khajik Jerjes

2. Landesliga: SVE : Post SV - 4:2 (1:0)

85 Jukka Frühmann 4:2

82 Daniel Kirchner 4:1

70 Daniel Kirchner 3:1

54 Marko Stojanovic 2:1

49 Karim Sellini 2:0

31 Mario Blaumüller 1:0

