Gersthof kann sich für starke Leistung gegen FAC Amateure nicht belohnen

"Ich bin extrem stolz, wie meine Mannschaft heute gegen eine 1B-Mannschaft eines Bundesligisten aufgetreten ist." Für Wolfgang Prochaska, Trainer des Gersthofer SV gab es nach der 1:2-Niederlage gegen die FAC Amateure jedoch kein Erfolgserlebnis zu feiern. In einer Partie in der die Hausherren klar dominierten, schafften es die Gäste durch ihre unglaubliche Effizienz einen Auswärtssieg zu holen. Für Prochaska und sein Team eine sehr ärgerliche Niederlage.

Früher Führungstreffer für die Gäste

Bereits in der fünften Spielminute gelang den FAC Wien Amateuren ein frühes Tor. Almer Softic nutzte die einzige Torchance der Floridsdorfer vor der Pause und zirkelte den Ball vom Sechzehnereck unhaltbar ins lange Eck. "Zu spät und langsam attackiert, das darf nicht passieren", resümierte Prochaska.

Die Gersthofer zeigten sich jedoch keineswegs geschockt und versuchten, durch gezielte Angriffe den Ausgleich zu erzielen. Edah Music lief zuvor schon alleine aufs Tor der Gäste, vergab aber diese Großchance. Die Bemühungen wurden in der 35. Minute belohnt, als Sean Juruk für die Gastgeber den 1:1 Ausgleich erzielte. Zuvor hatte er drei Gegenspieler auf der Toroutlinie ausgedribbelt und dann ins kurze Kreuzeck abgeschlossen.

Nach dem Ausgleichstreffer waren es weiterhin die Hausherren die drückten und dem FAC keine Chance ließen. Trotzdem blieb es bis zur Pause beim 1:1.

Später Treffer entscheidet das Spiel

In der zweiten Halbzeit setzte sich der engagierte und temporeiche Spielverlauf von Gersthof fort. Enes Deniz scheiterte zweimal mit einem Versuch und dann schlugen die Gäste ein zweites Mal eiskalt zu. Nach einem weiten Outeinwurf in den Fünfmeterraum, köpfte Anton Martinovic das 2:1 - der Siegtreffer (86.).

Wolfgang Prochaska: "Unglaublich, dass wir uns für diese Leistung heute nicht belohnen konnten. Gegen die angeblich spielstärkste Mannschaft der Liga haben wir 2 (!!!) Torchancen zugelassen. Dass wir aus beiden ein Gegentor bekommen, ist natürlich bitter. Beim 1:0 müssen wir früher attackieren und beim 1:2 muss unser Tormann rauskommen. Respekt und Kompliment an meine Mannschaft, die richtig stark gespielt hat. Trotzdem können wir uns davon nichts kaufen aber so bitter ist eben der Fußball. Ich muss aber auch dazusagen, und das ist jetzt keine Schiedsrichterkritik im Allgemeinen, aber gegen uns wurde so gut wie jeder Zweikampf gepfiffen, während unser Gegner permanent mit klaren Foulspielen durchgekommen ist, teilweise ohne Verwarnung. Das ist aus meiner Sicht schon sehr fragwürdig."

__________ Gersthofer SV: Jaron Iby - Johannes Wurm, Chalid Farag Shahin, Philipp Bencsik, Karim Riahi - Sean Juruk, Ercan Cakir (K), Boban Milenkovic, Edah Music, Enes Deniz - Lucca Dirsch



Ersatzspieler: Mihajlo Zivkovic, Can-Polat Yildiz, Rasul Amiri, Meinrad Morgner, Nedeljko Jefimic, Albin Sadik



Trainer: Wolfgang Prochaska

__________ FAC Wien: Florian Bachmann, Yasin Khawasik, Maximilian Kreuzriegler, Zareh Kaynak, Almer Softic, Armin Domuzeti, Senol Hasanoski, Ernad Kupinic, Rasid Ikanovic (K), Florian Martini, Muhammed Halici



Ersatzspieler: Leon Grgic, Anton Martinovic, Luka Lalic, Simon Czaak, Drin Rexha, Patrik Schiller



Trainer: Peter Weingartmann

2. Landesliga: Gersthofer SV : FAC Amat. - 1:2 (1:1)

86 Anton Martinovic 1:2

35 Sean Juruk 1:1

5 Almer Softic 0:1

