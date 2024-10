Aufholjagd bringt SC Columbia Floridsdorf Punkt bei Wiener Sport-Club 1b

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:14

Ein spannendes Duell fand in der 2. Landesliga Wien zwischen dem Wiener Sport-Club 1b und dem SC Columbia Floridsdorf statt. Nach einem dominanten Beginn der Heimmannschaft, die zur Halbzeit mit zwei Toren in Führung lag, kämpfte sich der SC Columbia Floridsdorf eindrucksvoll zurück und sicherte sich in einem aufregenden Spiel ein 2:2-Unentschieden.

Wiener Sport-Club 1b besser in erster Halbzeit

Der Wiener Sport-Club 1b erwischte einen idealen Start in die Partie und konnte bereits früh die Führung übernehmen. In der 2. Minute war es Amer Duran, der das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Die frühe Führung gab den Gastgebern Selbstvertrauen und sie kontrollierten das Spielgeschehen in der Anfangsphase. Der SC Columbia Floridsdorf hatte Schwierigkeiten, in der Defensive Stabilität zu finden und der Druck der Gastgeber nahm weiter zu.

In der 35. Minute gelang dem Wiener Sport-Club 1b ein weiterer Treffer, der ihre Dominanz in der ersten Halbzeit unterstrich. Marcel Röhricht erzielte das 2:0 und brachte seine Mannschaft in eine komfortable Ausgangsposition. Bis zur Halbzeitpause konnte der SC Columbia Floridsdorf keine nennenswerten Akzente setzen, sodass die Gastgeber mit einer beruhigenden Führung in die Kabine gingen.

Marco Josic führt die Aufholjagd an

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich SC Columbia Floridsdorf entschlossen, das Spiel zu drehen. Mit frischem Elan kamen sie aus der Kabine und begannen, mehr Druck auf die Defensive des Wiener Sport-Club 1b auszuüben. Die Bemühungen der Gäste zahlten sich schließlich in der 69. Minute aus, als Marco Josic den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Dies war der Auftakt einer spannenden Schlussphase, in der Floridsdorf weiterhin offensiv agierte und auf den Ausgleich drängte.

Der Wiener Sport-Club 1b versuchte, die Führung zu verteidigen, wurde jedoch zunehmend von den Angriffen der Gäste überrollt. Marco Josic bewies erneut seine Torgefährlichkeit und traf in der 80. Minute zum 2:2-Ausgleich. Der Jubel auf Seiten der Gäste war groß, denn dieser Treffer sicherte ihnen einen wichtigen Punkt im Kampf um die Tabellenplätze.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): "Wenn der Gegner mit der ersten Torchance nach 2 Minuten gleich direkt mit 1:0 in die Partie startet, ist es natürlich denkbar ungünstig. Der frühe Dämpfer hat vermutlich auch dazu geführt, warum wir ein wenig benötigt haben, um ins Spiel zu finden. Aber nach rund 10 Minuten war es dann ein Schlagabtausch in den restlichen 35 Minuten der ersten Halbzeit. Mit Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten beim Stand von 1:0 dann auch noch zwei mal Pech mit Stangentreffern von Josic und Ahmad. Der Sportclub hat unser hohes Anlaufen immer wieder mit langen gezielten Bällen und guten Laufwegen entschärft. Und bei der Chancenverwertung waren sie effizienter und machten das 2:0. In der 2. Halbzeit haben wir dann aber von Beginn ganz klar das Kommando übernommen und kaum noch etwas zugelassen. Wir haben verdient das 2:1 erzielt, und hatten kurz davor sogar noch mal Pech mit einem Lattentreffer. Nach dem 2:1 waren wir weiter am Drücker und wollten das Spiel unbedingt drehen. Nach einem Elfer hat Josic dann auch das 2:2 erzielt. Kurz vor Ende wurde dann das vermeintlichen 2:3 von uns erzielt, jedoch war Büyüktazim dabei im Abseits und der Treffer wurde zurecht nicht gegeben. Am Ende änderte die Schlussoffensive von aber nichts mehr am Ergebnis und das Spiel endete Unentschieden. Ich muss Sportclub zu einer guten ersten Halbzeit gratulieren, da hatten sie gute Lösungen gegen unser Anlaufen. Das konnten wir aber in Halbzeit gut analysieren und waren in der 2. Halbzeit um einiges besser mit und gegen den Ball. Jedoch haben wir uns mit unserer Chancenverwertung das Leben heute leider selbst schwer gemacht und hatten mit drei Mal Aluminium auch ein wenig Pech im Spiel. Aber die Jungs haben sich nie aufgegeben und bis zum Schluss daran geglaubt und alles versucht, doch noch 3 Punkte mitzunehmen. Die zweite Halbzeit hat gezeigt, was in uns steckt und das gilt es jetzt Woche für Woche abzurufen."

2. Landesliga: W. Sport-Club 1b : Col Floridsdorf - 2:2 (2:0)

80 Marco Josic 2:2

69 Marco Josic 2:1

35 Marcel Röhricht 2:0

2 Amer Duran 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.