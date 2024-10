Nußdorfer AC mit beeindruckendem 8:1-Sieg über TWL Elektra 1b

Details Montag, 07. Oktober 2024 08:08

In einem einseitigen Duell der 2. Landesliga Wien setzte sich der Nußdorfer AC mit einem fulminanten 8:1 gegen TWL Elektra 1b durch. Nach einem anfänglichen Rückstand drehte Nußdorf das Spiel noch vor der Halbzeit und dominierte die zweite Spielhälfte komplett. Die Heimmannschaft überzeugte mit einem kraftvollen Offensivspiel und einer beeindruckenden Treffsicherheit. Besonders Can Bakici und Mahdi Aouas traten mit entscheidenden Treffern ins Rampenlicht.

Spannende erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste, als Simon Adogun in der 30. Minute zum 1:0 traf und damit die Nußdorfer Defensive überraschte. Dieser Treffer weckte jedoch die Gastgeber auf, die nicht lange auf die Antwort warten ließen. Nur sechs Minuten später, in der 36. Minute, glich Tolga Imren für den Nußdorfer AC zum 1:1 aus. Der Ausgleichstreffer verlieh den Hausherren neuen Schwung und erhöhte den Druck auf die Gästeabwehr. Mahdi Aouas brachte Nußdorf in der 40. Minute mit einem gut platzierten Schuss erstmals in Führung. Die erste Halbzeit endete somit mit einem 2:1-Vorsprung für den Nußdorfer AC.

Nußdorfer Torfestival in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause dominierte Nußdorf das Geschehen auf dem Platz und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. In der 64. Minute erhöhte Sebastian Bacu nach einem Eigentor zum 3:1, was den Beginn einer Torflut für die Hausherren markierte. Nur eine Minute später, in der 65. Minute, schraubte Mahdi Aouas das Ergebnis vom Elferpunkt auf 4:1 in die Höhe. Die Elektra-Defensive schien nun gänzlich überfordert, während Nußdorf mit voller Wucht weiterspielte.

David Jurcevic, ebenfalls profitierend von einem gegnerischen Eigentor, sorgte in der 76. Minute für das 5:1. Die Gastgeber hatten noch nicht genug und zeigten weiterhin ihren Torhunger. In der 87. Minute war es dann Can Bakici, der mit seinem Treffer das 6:1 erzielte. Bakici war in der Schlussphase besonders aktiv und verwandelte zwei Minuten später einen Elfmeter sicher zum 7:1. Den Schlusspunkt setzte Lasse Czeschel in der 90. Minute mit dem Tor zum 8:1, wodurch der Sieg der Nußdorfer AC eindrucksvoll besiegelt wurde.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Vogl (Sportlicher Leiter): "Für die Zuseher ein torreicher Nachmittag, für uns ein Spiel auf guten Niveau.

Aber das Ergebnis war zu hoch .Ein wichtiger Sieg für uns. Dass wir da unten stehen, ist dem geschuldet, dass wir 5 verletzte Stammspieler haben, die zur Zeit nicht zur Verfügung stehen. Daher ist es eine Frage der Zeit, bis wir auf Frühjahres-Niveau spielen können. Gehen TWL 1b ging alles auf, einige junge NAC-Spieler konnten sich in Szene setzen .

Nächste Woche heißt der Gegner Post SV und auf das Spiel werden wir unseren Fokus legen."

2. Landesliga: NAC : TWL Elektra 1b - 8:1 (2:1)

95 Lasse Czeschel 8:1

88 Can Bakici 7:1

87 Can Bakici 6:1

76 Eigentor durch David Jurcevic 5:1

65 Mahdi Aouas 4:1

64 Eigentor durch Sebastian Bacu 3:1

40 Mahdi Aouas 2:1

36 Tolga Imren 1:1

30 Simon Adogun 0:1

