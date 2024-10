SC Maccabi Wien knöpft ASV 13 einen Punkt ab

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 21:32

In einem spannenden Duell in der 2. Landesliga trennten sich der SC Maccabi Wien und ASV 13 Hietzing mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten auf, wobei der SC Maccabi Wien früh in Führung ging, während ASV 13 mit einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit reagierte. Am Ende teilten sich die Mannschaften die Punkte, nachdem das Spiel 2:0 zur Halbzeit für die Gastgeber stand.

Frühe Führung für SC Maccabi Wien

Der SC Maccabi Wien startete stark in die Partie und setzte die Gäste überraschend von Beginn an unter Druck. Bereits in der achten Minute gelang es Mehner Krilic, die Hausherren in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss markierte er das 1:0 für die Hietzinger und setzte damit ein frühes Ausrufezeichen.

Die Gastgeber ließen nicht nach und drängten auf den Ausbau ihrer Führung. In der 37. Minute war es Stefan Sirkic, der die Offensive der Heimmannschaft erneut belohnte. Mit einem gut platzierten Schuss erhöhte er auf 2:0 und verschaffte dem SC Maccabi Wien eine komfortable Halbzeitführung.

ASV 13 kontert und gleicht aus

Nach der Pause zeigte ASV 13 Hietzing eine beeindruckende Reaktion und erhöhte den Druck auf die Gastgeber. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff führte ein unglückliches Eigentor von Lazar Tasic zum Anschlusstreffer für ASV 13. Mit dem neuen Spielstand von 2:1 witterten die Gäste ihre Chance auf den Ausgleich.

In der 53. Minute war es schließlich Anthony Nnadozie, der die Bemühungen von ASV 13 belohnte. Mit einem starken Abschluss sorgte er für das 2:2 und stellte damit den Gleichstand her. Beide Teams kämpften weiterhin um den Sieg, doch keine der Mannschaften konnte den entscheidenden Treffer erzielen.

In der Schlussphase musste ASV 13 mit einem Rückschlag umgehen, als Jonas Gary in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl verteidigte die Mannschaft tapfer und verhinderte einen weiteren Treffer des SC Maccabi Wien.

Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, das beiden Teams einen verdienten Punkt einbrachte. Der SC Maccabi Wien konnte sich über die starke erste Halbzeit freuen, während ASV 13 stolz auf die Aufholjagd sein konnte, die ihnen schließlich das Remis sicherte.

2. Landesliga: Maccabi : ASV 13 - 2:2 (2:0)

53 Anthony Nnadozie 2:2

50 Eigentor durch Lazar Tasic 2:1

37 Stefan Sirkic 2:0

8 Mehner Krilic 1:0



