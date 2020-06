Oberliga A Wien: Beliebtestes „hausbauführer.at“ Unterhaus-Team 2020 ist FC Besiktas Wien!

Details Mittwoch, 03. Juni 2020 17:46

Ligaportal.at - Österreichs größtes Fußballportal - veranstaltete von 14. April bis 31. Mai die große Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Unterhaus-Team Österreichs, die am gestrigen Sonntag mit einer grandiosen Wahlbeteiligung zu Ende ging. Unfassbare 2.412.898 Stimmen wurden summa summarum abgegeben, mehr als jemals zuvor in der Geschichte des Ligaportals. Der ganz große Österreich-Sieger kommt aus dem Burgenland und heißt: FC Illmitz. Aber wie sieht es in deiner Liga aus? Wir haben die TOP 10 für euch:

Verein Stimmen FC Besiktas Wien 10697 FC Union 12 9680 SK Cro-Vienna 3534 S.V. Wienerfeld 3370 Sportunion Schönbrunn 1747 Wiener Sport-Club 1b 469 Triester S.C. 257 ASK Ober St.Veit 122 Kalksburg 109 Ankerbrot 63

