Besiktas Wiener Adler noch nicht ganz in Form gegen Bhf. Favoriten

Details Mittwoch, 20. September 2023 07:00

Der 3. Spieltag der Oberliga A fand letztes Wochenende statt. Am Sonntag gab es das aufeinander treffen von Besiktas Wiener Adler gegen FC Bhf. Favoriten. Austragungsort war der LAC-Inter Platz in 1030 Wien, rund 80 Zuschauer waren vor Ort. An den zwei vorherigen Spieltagen konnten beide Teams sowohl einen Sieg, als auch eine Niederlage verzeichnen. Geleitet wurde die Partie vom Schiedsrichter Korek Krzysztof, der um 12 Uhr anpfiff.

Besiktas Wiener Adler noch nicht am Ziel

Die Truppe von Trainer Turgay Kara läuft noch nicht ganz rund. Kein Wunder, der Trainer hat erst eine Woche vor Meisterschaftsbeginn das Amt übernommen und jetzt schon sechs Ausfälle. Man hatte also keine gemeinsame Vorbereitung. Aus der Vorsaison stehen auch nur mehr drei bekannte Spieler im Kader. Eine große Aufgabe, mit wenig Zeit. Bhf. Favoriten starte also etwas besser in die Partie, bei der Heimmannschaft fehlte es noch an der taktischen Umsetzungen und den gewohnten Abläufen. So konnte man auch nur 20 Minuten nach Anpfiff mit 0:1 in Führung gehen. Der erste Durchgang ging damit verdient an die Gäste, weitere Aktionen gab es kaum. Eine Gelbe Karte und ein Wechsel bei Besiktas Wiener Adler waren die einzigen Ereignisse.

Heiße Schlussphase, Favoriten Nase vorne

Nach 15 Minuten Pause und mehreren Anweisungen für die Spieler ging es zurück auf das Spielfeld. Die Hausherren wechselten erneut, diesmal gleich kommen gleich zwei neue Spieler, die jetzt für den Unterschied sorgen sollen. Mit Erfolg, in Minute 57 schoss man den Ausgleich, neuer Spielstand 1:1. Große Freude bei der Heimmannschaft, doch das hielt nur kurz. Gleich eine Minute später geriet man erneut in Rückstand. Damit nun wieder Favoriten vorne. In der 71. Spielminute sorgte Bane Bondokic für die Vorentscheidung und schnürte damit seinen Doppelpack. Doch die Heimmannschaft gab sich nicht auf. 10 Minuten vor Schluss machte den Anschlusstreffer. Jetzt war alles gegeben für eine heiße Schlussphase. Diese blieb ohne Erfolg für Besiktas Wiener Adler, am Ende musste man sich mit einer 2:3 Niederlage zufriedengeben.

Stimme zum Spiel

Turgay Kara (Trainer Besiktas Wiener Adler)

"Ich habe noch nicht in dieser kurzen Zeit den Draht zu meiner Mannschaft gefunden. Ich bin aber trotzdem im Großen und Ganzen zufrieden. Wir arbeiten Woche für Woche hart und steigern uns, ich habe aber vollstes Vertrauen in meine Mannschaft. In so kurzer Zeit läuft noch nicht alles so, wie man es sich vorstellt. Wenn wir aber so weiter machen, bin ich mir sicher, dass Besiktas Wiener Adler wieder dort stehen wird, wo wir auch hingehören."

