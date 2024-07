Testspiele der Oberliga A im Überblick

Details Mittwoch, 10. Juli 2024 16:34

Langsam aber sicher starten die Vereine der Oberliga A in Wien in die Vorbereitung. Wie auch schon in den vergangenen Vorbereitungen, bietet euch LIGAPORTAL auch diesmal wieder einen Überblick über alle (bisher) bekannten Testspieltermine der Vereine. Diese findet ihr kompakt unten.

Der Jubel bei Aufsteiger FC Kurd Wien war letzte Saison groß - jetzt gilt es eine Klasse höher zu bestehen

Testspielübersicht Sommer 2024*

KSV Ankerbrot

keine Testspiele vorliegend

FC Besiktas Wiener Adler

03.08. - 17:00 - FC 1980 Wien (a)

11.08. - 18:00 - ASV Hinterbrühl (a)

14.08. - 19:30 - SC Alland (a)

18.08. - 16:00 - FC Royal Persia (a)

21.08. - 19:30 - FC Mauerwerk Immo 1B (a)

FC Bhf. Favoriten

27.07. - 17:00 - SV Marianum (h)

31.07. - 19:00 - SV Schwechat (a)

03.08. - 18:00 - KSC / FCB Donaustadt (a)

07.08. - 19:00 - USV Wilfleinsdorf (a)

09.08. - 19:30 - Reisenberg (a)

17.08. - 17:00 - SV Hirschstetten (h)

21.08. - 19:30 - NWZ TWL Elektra U18 (a)

SC Gradisce

30.07. - 18:45 - SV Wienerberg 1921 (a)

10.08. - 14:15 - UD Süssenbrunn (a)

20.08. - 19:00 - 1. SC Kalksburg-Rodaun (a)

FC Inzersdorf

27.07. - 20:00 - SC Mannswörth (a)

02.08. - 19:30 - Wiener Neudorf (a)

17.08. - KSC / FCB Donaustadt (a)

1. SC Kalksburg-Rodaun

25.07. - 19:00 - Red Star Penzing (h)

03.08. - 11:00 - Au/Leithaberge (h)

07.08. - 19:00 - Sportunion Schönbrunn (h)

10.08. - 11:00 - SZ Marswiese (h)

13.08. - 19:00 - ASV 13 (h)

20.08. - 19:00 - SC Gradisce (h)

24.08. - 13:00 - Sportunion Mauer 1B (h)

FC Kurd Wien

04.08. - 16:00 - Union 12 (h)

Liesing ASK

20.07. - 16:00 - ASV Hinterbrühl (h)

24.07. - 19:30 - SV Wienerwald (a)

27.07. - 16:00 - Penzinger SV (h)

31.07. - 19:00 - FC Mariahilf (h)

03.08. - 16:00 - SC Eisenstadt (h)

10.08. - 16:00 - Sportunion Schönbrunn (h)

16.08. - 18:30 - 1. SC Felixdorf (h)

ASK Ober St. Veit

27.07. - 16:00 - ASK Erlaa Torpedo 03 (h)

04.08. - 18:00 - FC Mauerwerk Immo 1B (a)

10.08. - 16:00 - SV Marianum (a)

17.08. - 18:00 - FCJ Alt-Ottakring (a)

Rennweger SV

23.07. - 19:30 - Reisenberg (a)

30.07. - 19:30 - SC Mannswörth (a)

02.08. - 19:00 - ATSV Fischamend (a)

04.08. - 11:00 - Wiener Viktoria 1B (a)

07.08. - 19:00 - DSV Fortuna 05 (a)

09.08. - 19:30 - UFC St. Georgen / Eisenstadt (a)

17.08. - 14:15 - UD Süssenbrunn (a)

SC Triester

09.08. - 19:30 - SC Münchendorf (a)

FC Union 12

04.08. - 16:00 - FC Kurd Wien (a)

07.08. - 19:30 - ATSV Fischamend (a)

17.08. - 16:00 - FC Vienna 2016 (h)

SC Wacker Wien

27.07. - 18:00 - Vorwärts Wien 2016 (a)

03.08. - 18:00 - SC Münchendorf (a)

11.08. - 18:00 - FC Polska (a)

18.08. - 19:00 - FC Vienna 2016 (a)

Wiener Akademik

26.07. - 19:30 - SC Münchendorf (a)

04.08. - 16:00 - TWL Elektra 1B (a)

07.08. - 19:30 - FC Mauerwerk Immo 1B (a)

17.08. - 17:00 - FC Kapellerfeld (a)

21.08. - 19:30 - KSV Siemens Großfeld (a)

*Änderungen möglich

Foto: Martin Mandl

