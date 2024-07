FC Kurd greift auch in der Oberliga nach dem Meistertitel

Details Dienstag, 23. Juli 2024 16:44

Der FC Kurd beendete die Saison in der 1. Klasse A auf dem ersten Tabellenplatz. Damit dürfte man zufrieden sein. Man konnte 59 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Abdullah Mousa, dem Cheffunktionär von Kurd - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Abdullah Mousa: "Natürlich bin ich zufrieden. Wir sind Meister geworden. Ich muss aber auch sagen, dass wir uns jetzt in einer schwierigen Phase befinden, insbesondere in der Oberliga, aber nichts ist einfach, vor allem, da wir das gewünschte Ziel erreicht haben, nämlich den Meistertitel in der 1. Klasse, und unser Ziel ist es, in dieser Phase die Oberliga-Meisterschaft zu gewinnen."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Abdullah Mousa: "Wir haben eine Reihe von Freundschaftsspielen ausgemacht, um uns auf die nächste Saison vorzubereiten."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Abdullah Mousa: "Wir haben unsere Mannschaft durch die Verpflichtung einiger talentierter Spieler ergänzt, die wir in den kommenden Tagen bekannt geben werden."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Abdullah Mousa: "Unser Ziel ist es, auch in diesem Jahr die Liga zu gewinnen."

