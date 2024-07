ASK Ober St. Veit präsentiert neues Trainerteam

Details Donnerstag, 25. Juli 2024 09:23

Der ASK Ober Sankt Veit geht mit einem neuen Trainerteam in die kommende Saison der Oberliga A in Wien. Lucas Binder übernimmt die Rolle des neuen Kampfmannschaftstrainers, unterstützt von Markus Cihar als Co-Trainer. Andreas Liendl wird als Trainer der Reserve tätig sein. Der Verein hofft, durch diese neuen Impulse vielleicht noch einen weiteren Schritt zu einem Spitzenteam in der Oberliga zu werden.

Markus Binder ist der neue starke Mann an der Seitenlinie der Hietzinger

Langjährige Erfahrung

Lucas Binder bringt langjährige Erfahrung als Spieler und Trainer mit. Bekannt für seine strategische Weitsicht und sein Engagement in der Förderung junger Talente, sei Binder die ideale Wahl, um die Kampfmannschaft auf die nächste Stufe zu heben. Mit Markus Cihar stehe ihm ein erfahrener und innovativer Spieler und Trainer zur Seite, der seine Expertise und Tatkraft einbringe.



Die Reserve werde künftig von Andreas Liendl trainiert. Zusammen mit Binder und Cihar solle Liendl sicherstellen, dass sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft optimal betreut und gefördert werden.

Franz Bauer bleibt dem Verein als Tormanntrainer erhalten. Seine Erfahrung und sein Können sind für die Mannschaft von unschätzbarem Wert. Bauer wird weiterhin dafür sorgen, dass die Torhüter des ASK Ober Sankt Veit auf höchstem Niveau agieren.



Der Vereinsvorstand äußerte sich optimistisch über die bevorstehende Saison: "Mit dem neuen Trainerteam um Lucas Binder und Markus Cihar sowie Andreas Liendl für die Reser-ve sind wir bestens aufgestellt. Wir hoffen, dadurch neue Impulse zu bekommen und unsere Ziele zu erreichen."







Quelle/Foto: Homepage "ASK Ober St. Veit"

