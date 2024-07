Gute Stimmung soll für neue Aufgaben beflügeln - Gradisce-Sportchef Dampier im LIGAPORTAL-Interview

Details Mittwoch, 31. Juli 2024 15:43

Nach dem letzten Meisterschaftsspiel der Saison 2023/24 in der 1. Klasse A, gab es bei dem SC Gradisce größtenteils Enttäuschung, denn man verpasste als Zweiter hinter Meister FC Kurd den Aufstieg in die Oberliga. Vorerst, denn schon nach einer Woche war plötzlich zu hören, dass Gradisce aufgrund der Auf- und Abstiegsmodalitäten vielleicht als Vizemeister mitaufsteigen kann. Dann kam die Klasseneinteilung und plötzlich schien Gradisce doch eine Liga höher auf. Die Freude war auch beim Sportlichen Leiter Helmut Dampier groß. Was man sich für die neue Saison vornimmt, hat er im Ligaportal-Interview verraten.

Auch heuer will Gradisce allen Grund zum Jubeln haben

Ligaportal: Gratulation noch einmal zum Aufstieg. Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Saison und wie lange konntet ihr den Aufstieg feiern, bevor die Planung für die neue Saison und die höhere Liga losging?

Helmut Dampier: Wir sind mit der abgelaufenen Saison natürlich sehr zufrieden, hätten selber nicht damit gerechnet, dass wir aufsteigen dürfen. Es ging dann alles sehr schnell und die Planung für die neue Saison los.

LP: Was waren für dich persönlich aber auch für den Verein der/die Höhepunkt/e?

HD: Einzelne Highlights waren natürlich die Spiele gegen tendenziell stärkere Gegner wie Wiener Viktoria 1B, Polska oder Meister Kurd.

LP: Worauf legt ihr als Sportliche Führung besonderen Wert in der Vorbereitung? Wie bereitet man sich auf den Fußball in einer höheren Liga vor?

HD: Die Vorbereitung hat mit voriger Woche begonnen in der wir natürlich auch das ein oder andere Vorbereitungsspiel absolvieren. Die höhere Liga wird uns auch mehr fordern, darauf muss man vorbereitet sein.

LP: Seid ihr mit der Transferzeit zufrieden? Wieviele Zu- und Abgänge hattet ihr?

HD: Wir sind mit der Transferzeit zufrieden, konnten uns punktuell verstärken. Abgänge gab es aufgrund beruflicher Veränderungen, das kann einem immer passieren.

LP: Wie würdet ihr eure Ziele für die kommende Spielzeit formulieren?

HD: Wir wollen wie immer mit vollem Elan in die neue Saison starten. Ziel ist es zunächst einmal in der Herbstsaison nicht direkt im Tabellenkeller festzustecken. Spielerisch wollen wir uns natürlich auf die neuen Gegner einstellen. Ich sehe aber positiv in die neue Saison, da ich unserem Trainerteam absolutes Vertrauen schenke. Durch so manche Umstellungen im Team werden wir auch für Überraschungen sorgen können. Es herrscht gute Stimmung im Team und jeder freut sich auf die neue Saison.

Foto: Martin Mandl

MW

