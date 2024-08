"Legen Wert auf Disziplin, Loyalität und Hilfsbereitschaft" - Bahnhof Favoriten-Sportchef Malesits im LIGAPORTAL-Interview

Details Freitag, 02. August 2024 10:45

Nach einem doch überraschenden fünften Platz in der Hinrunde, konnte Oberliga A-Aufsteiger FC Bahnhof Favoriten die Saison 2023/24 zumindest noch auf hervorragenden Platz 7 abschließen. Wir blicken mit Sportchef Christian Malesits auf die vergangene Spielzeit zurück, fragen nach Höhepunkten, worauf das Trainerteam besonderen Wert in der Vorbereitung legt und wie man mit einer fast komplett neuen Mannschaft ambitionierte Ziele verfolgt.

Der FC Bhf. Favoriten hatte letzte Saison mehrmals Grund zu jubeln

Top 6 im Visier

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Saison?

Christian Malesits: Nach der überraschend guten Hinrunde mit Platz fünf, wollten wir natürlich den fünften Platz verteidigen, was uns dann aber leider nicht ganz gelungen ist. Am Ende der Saison belegten wir den siebenten Tabellenplatz, was sehr lobenswert ist, weil wir in den letzten Runden durch die vielen Ausfälle sehr ersatzgeschwächt angetreten sind und froh waren überhaupt zwei konkurrenzfähige Mannschaften (KM und Reserve) stellen zu können.

LP: Was waren für dich persönlich aber auch für den Verein die Höhepunkte?

CM: Es gab einige Höhepunkte. Etwa der 2:1-Auswärtssieg gegen Vizemeister Besiktas Wien oder das 4:4-Unentschieden auswärts gegen den überragenden Meister Cro-Vienna. Und auch gegen den FC Inzersdorf konnten wir mit einem 4:1 einen klaren Heimsieg feiern.

LP: Worauf legt die Sportliche Führung und das Trainerteam besonderen wert in der Vorbereitung ? Will man sich Taktisch noch besser aufstellen ?

CM: Wir legen sehr viel Wert auf Disziplin, Loyalität und Hilfsbereitschaft. Diese Werte muss jeder Spieler dieses Vereins haben oder mitbringen. Nur so kann unser Trainerteam eine Mannschaft auf vielen Spielern formen.

Taktisch wollen wir uns jedenfalls verbessern und noch stärker aufstellen. Es hängt aber auch immer von der Mannschaft ab die die Vorgaben des Trainerteam Seifert/Seyser umsetzen muss. Ich bin aber ein Optimist und bin daher überzeugt, dass das klappen wird.

LP: Seit ihr mti der Transferzeit zufrieden? Wieviele Zu- bzw. Abgänge hattet ihr?

CM: Wir hatten leider 10 Abgänge, auf der Gegenseite aber auch 15 Neuzugänge. Die Übertrittszeit war für unsere Verhältnisse sehr zufriedenstellend und da bei uns am Raxplatz das Geld nicht auf den Bäumen wächst, müssen wir uns stets nach der Decke strecken. Ich bin aber zuversichtlich trotz dem kleinen Budget die richtigen Spieler für die kommende Saison verpflichtet zu haben.

LP: Wie würdet ihr eure Ziele für die kommende Spielzeit formulieren? Ist es ein realistisches Ziel der Ligaspitze näher zu kommen?

CM: Unser Ziel ist ein Platz unter den ersten sechs Mannschaften der Liga. Wir wissen aber auch das unser zweites Jahr in der Oberliga um einiges schwerer werden dürfte. Aber trotz allem ist der Kader gut und breit für dieses Ziel aufgestellt. Wenn unsere Spieler fit und gesund bleiben, der Verletzungsteufel einen Bogen um uns macht, können wir jedem Gegner in der Oberliga Probleme bereiten.

LP: Wen erwartest du persönlich im Kampf um die vorderen Plätze?

CM: Mein persönlicher Favorit ist Ankerbrot aber es gibt noch weitere sehr starke Teams mit denen zu rechnen ist. Besiktas, FC Inzersdorf, Rennweger SV oder der SC Kalksburg erwarte ich im Kampf um die vorderen Plätze.

Foto: FC Bhf. Favoriten

