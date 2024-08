"Herbstsaison ist Aufbauphase" - ASK Ober St.Veit - Obmann Martin Renner im LIGAPORTAL-Interview

Details Dienstag, 06. August 2024 15:09

Der ASK Ober St. Veit schloss die Saison 2023/24 der Oberliga A auf dem für den Verein eher enttäuschenden 9. Platz ab. Für den Verein aus dem 13. Wiener Gemeindebezirk zu wenig, weshalb man sich für die in knapp 3,5 Wochen deutlich mehr vornimmt. Obmann Martin Renner hat sich Zeit genommen und Fragen bzgl. der alten und neuen Spielzeit beantwortet. Welche Höhepunkte es für den Verein gab und welche Aufgaben auf das neue Trainerteam rund um Coach Lukas Binder warten.

Neo-Coach Lukas Binder bekommt vom Verein genug Zeit seine Spielidee zu implementieren

Erstes Tabellendrittel als großes Ziel

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Saison? Am Ende auf Platz 9 und deutlichem Abstand zu Platz 10 im gesicherten Mittelfeld. Hättet ihr euch mehr erwartet?

Martin Renner: Wir hätten uns alle mehr erwartet. Was die Platzierung betrifft, sehe ich viel Raum für Verbesserungen, da wir in vielen Spielen als die bessere Mannschaft verloren haben.

LP: Was waren für dich persönlich aber auf für den Verein der/die Höhepunkte?

MR: Unsere Highlights sind, wie jedes Jahr, unsere Vereinsfeste wie z.B. unser beliebter Vereinsball und besonders unser Maibaum-Aufstellen am 1. Mai. Diese Veranstaltung hat sich in den letzten Jahren zu einem richtigen Bezirksfest mit bis zu 1.000 Besuchern entwickelt. Da sollte Ligaportal auf jeden Fall nächstes Jahr mal vorbeischauen!

LP: Ihr geht mit Lukas Binder mit einem neuen Trainer in die kommende Spielzeit. Worauf legt die sportliche Führung und das neue Trainerteam besonderen Wert in der Vorbereitung? Wollt ihr euch taktisch noch variabler aufstellen?

MR: Für mich ist die gesamte Herbstsaison eine Aufbauphase. Das Trainerteam soll ihre neue Mannschaften kennenlernen und ihre Vorstellungen vermitteln können. Automatismen wie taktische Konzepte (z.B. Wie laufe ich den Gegner richtig an? etc.) benötigen Zeit und lassen sich nicht in 5 Wochen Vorbereitung erlernen.

LP: Seid ihr mit der Transferzeit zufrieden? Wieviele Zu- und Abgänge hattet ihr?

MR: Wir haben insgesamt 11 Abgänge, vorwiegend aus der Reserve. Dafür haben wir aber 19 Zugänge. Wir sind zufrieden mit der Transferzeit und konnten unsere Kampfmannschaft punktuell gut verstärken.

LP: Wie würdet ihr eure Ziele für die kommende Spielzeit formulieren? Ist es ein realistisches Ziel der Ligaspitze näher rücken zu wollen?

MR: Unser Ziel für diese Saison ist es, uns in das 1. Drittel der Liga zu spielen. Anschließend wollen wir uns Saison für Saison steigern und in den nächsten Jahren vorne mitspielen.

LP: Wen erwartest du persönlich im Kampf um die vorderen Plätze?

MR: Ich erwarte keine Überraschungen und glaube, dass die selben Mannschaften wie letztes Jahr vorne mitspielen werden.

