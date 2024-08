19 Spieler unter 22 Jahren eingesetzt - Besiktas-Trainer Özkan Ertürk im LIGAPORTAL-Interview

Details Donnerstag, 08. August 2024 12:52

Am Ende waren es ganze 14 Punkte, die der FC Besiktas Wiener Adler auf Meister und Aufsteiger Cro-Vienna Rückstand hatte. Dass trotzdem Platz 2 in der Endabrechnung der Saison 2023/24 herausschaute, konnte da nur wenig trösten. Trainer Özkan Ertürk blickte mit uns auf die vergangene Spielzeit und gibt außerdem einen Ausblick auf die neue Saison. Welche Ziele man sich nach drei Vizemeistertiteln in Folge setzt und wen er am Ende vorne sieht, hat er im Gespräch verraten.

Zusammenhalt, Diversität und ein familiäres Umfeld sind bei Besiktas Wien ein absolutes Muss

Özkan Ertürk: Wir sind jetzt drei Saisonen hintereinander Vizemeister geworden. Wie schon in den Vorjahren, war es auch letzte Saison unser Ziel am Ende ganz oben zu stehen. Leider hat es nicht gereicht. Uns ist aber auch wichtig, dass wir auf junge Spieler und ein familiäres Umfeld setzen. Natürlich ist es schade, dass wir am Ende nicht Meister geworden sind, jedoch bin ich mit den Ergebnissen und dem Aufbau und der Entwicklung unseres Teams sehr zufrieden. Wir haben 19 Spieler unter 22 Jahren eingesetzt und das ist uns enorm wichtig.

Man muss dann aber auch erwähnen, dass Cro-Vienna sehr viel Geld für hochklassige Transfers in die Hand genommen hat und wir dagegen unser Budget halbieren mussten.

LP: Was waren für dich persönlich aber auch für den Verein der/die Höhepunkt/e)

ÖE: Als erstes möchte ich hier den Meistertitel unserer Reserve-Mannschaft nennen. Das ist ein großartiger Erfolg. Dann war für mich aber auch für den Verein ein Erfolg, dass wir eben sehr viele junge Spieler eingesetzt haben. Außerdem sind wir die Heimat von Spielern aus nicht weniger als 16 Nationen. Sportlich waren die klaren Erfolge gegen Wacker Wien (6:1) und Srbija (13:1) sowie beide Siege gegen Inzersdorf Höhepunkte.

LP: Worauf legt ihr als sportliche Führung besonderen Wert in der Vorbereitung?

ÖE: Unser Fokus liegt darauf die Mannschaft im athletischen und taktischen Bereich weiterzuentwickeln.

LP: Ihr hattet einen großen Umbruch. Mit welchem Hintergrund?

ÖE: Wir haben 21 neue Spieler verpflichtet und dabei den Fokus auf junge und talentierte Akteure gelegt. Das ist der Weg den wir gehen wollen. Mit der Mannschaft wollen wir eine gute Entwicklung hinlegen.

LP: Wie würdet ihr eure Ziele für die kommende Spielzeit formulieren? Ist nach Platz 2 diesmal der Meistertitel als Ziel ausgerufen?

ÖE: Ziel ist es oben mitzuspielen. Bevor wir aber den Meistertitel holen, ist es uns wichtig wieder ein familiäres Umfeld zu schaffen. Wir wollen keinen Druck auf die Mannschaft aufbauen. Außerdem wissen wir, dass langfristiger Erfolg auch nur mit einer guten Reservemannschaft einhergeht.

LP: Wen erwartest du persönlich im Kampf um die vorderen Plätze?

ÖE: Ich denke, dass neben uns auch KSV Ankerbrot, Wacker Wien und der FC Inzersdorf wieder oben mitspielen werden.

