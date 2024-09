Nach Kopfstoß-Eklat: Unterhausklub suspendiert Spieler

Details Montag, 09. September 2024 20:52

Es waren völlig unbegreifliche Szenen am Sonntagnachmittag beim Spiel zwischen FC Kurd Wien und KSV Ankerbrot in der Wiener Oberliga A. Ein Spieler der Gastgeber hatte dem Schiedsrichter, nachdem dieser einem seiner Kollegen die Rote Karte zeigte, einen Kopfstoß verpasst. Das Spiel wurde daraufhin umgehend abgebrochen (wir berichteten). Jetzt meldet sich der Verein zum Vorfall zu Wort und lässt mit einer Personalentscheidung aufhorchen. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Der Verein übermittelte der LIGAPORTAL-Redaktion folgende Zeilen:

--- Klarstellung --- An den Wiener Fußballverband, an unsere verehrten Sportfans, wir möchten uns aufrichtig für den Vorfall beim letzten Spiel unserer Mannschaft gegen den KSV Ankerbrot entschuldigen, bei dem sich unser Verteidiger Zakaria Al-Freij gegenüber dem Schiedsrichter unangemessen und unsportlich verhalten hat.

Wir glauben an Sportlichkeit und gegenseitigen Respekt in den Stadien, sind uns aber auch bewusst, dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und daran zu arbeiten, solch unerwünschtes Verhalten zu korrigieren. Wir sind überrascht und auch der Spieler selbst ist betroffen über diese Reaktion eines Spielers, der in den drei Spielsemestern, in denen er bei uns gespielt hat, mit seinen sportlichen Leistungen viel für unseren Verein geleistet hat.

Aus diesem Grund hat die Vereinsführung beschlossen, geeignete Maßnahmen gegen den Spieler zu ergreifen, einschließlich der Suspendierung von der Teilnahme am Verein, um die Verantwortung zu übernehmen und die Qualität der sportlichen Werte, die in den Regeln des Wiener Fußballverbandes und den Anweisungen unseres Vereins enthalten sind, zu wahren und sicherzustellen, dass sich ein solches Verhalten in Zukunft nicht wiederholt.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und versichern Ihnen, dass wir auch weiterhin gemeinsam mit dem Österreichischen Fußballbund und den Fußballfans daran arbeiten werden, die sportlichen Werte und die Sportethik in den Stadien zu fördern. Mit Hochachtung und Respekt. Der Verwaltungsrat des FC Kurd Wien Wien, 09. 09. 2024

Der Strafe durch den Wiener Fußballverband wird der Verein wohl trotzdem nicht umherkommen.

