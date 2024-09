Details Donnerstag, 12. September 2024 10:34

Spieler attackiert Schiedsrichter - so passiert am Sonntag beim Spiel zwischen FC Kurd Wien und KSV Ankerbrot (wir berichteten) in der Wiener Oberliga A. Das Spiel wurde daraufhin sofort abgebrochen. Nachdem in den sozialen Medien in der Folge harte Strafen gegen den Verein gefordert wurden, sprach nun der Wiener Fußballverband. LIGAPORTAL hat alle Infos.



Der FC Kurd Wien bekommt für die Attacke gegen den Schiedsrichter 500 Euro Strafe. Der Verein kam dem Verband übrigens schon zuvor - der Spieler, der dem Unparteiischen einen Kopfstoß verpasste, wurde suspendiert ( wir berichteten)

