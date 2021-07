Torspektakel zum Abschluss - 7:3-Sieg von Kalksburg bei Srbija Wien!

Details Samstag, 03. Juli 2021 14:55

Mit einem wahren Torspektakel am letzten Spieltag verabschiedeten sich der SV Srbija Wien und der 1. SC Kalksburg-Rodaun in die Sommerpause der Oberliga A in Wien. Beim 7:3-Auswärtssieg gab es Action und Zweikämpfe und natürlich auch jede Menge Tore. So konnte sich der Club von Trainer Razim Hasanbasic mit einem vollen Erfolg verabschieden und noch einmal die ganze Offensivpower auf den Platz bringen.

Klare Sache!

Nach knapp 15 Minuten war die Partie eigentlich schon wieder beendet, es stand zu diesem Zeitpunkt bereits 3:0 für die Gäste. Ivan Milkovic sorgte für das frühe 1:0 für Kalksburg und stellte die Weichen früh auf Sieg (5.). Doch das war erst der Anfang. Basel Bozan machte es ihm ein paar Minuten später nach und erhöhte nach guter Aktion auf 2:0 (13.). Und weil aller guten Dinge drei ist, markierte Muhammet Mahmutaj auch noch den dritten Treffer (17.). Überfallsartig waren die Gäste auf das Tor der Hausherren gestürmt, drei Treffer standen nach dieser Drangphase auf der Habenseite. Nach einer halben Stunde konnte dann auch Srbija Wien endlich anschreiben, Stefan Zecevic verkürzte auf 1:3 (29.). Doch auch das hielt nur für kurze Zeit, denn Boris Stanojcic stellte wenig später gleich den 3-Tore-Vorsprung wieder her. (33.). Bis zur Pause war dann Schluss mit dem Toreschießen.

Umkämpfterer zweiter Durchgang!

Auch in Halbzeit zwei waren die Gäste das spielbestimmende Team, doch die Hausherren ergaben sich nicht so in ihr Schicksal wie es noch vor der Pause der Fall war. Milorad Stanic konnte auf 2:4 verkürzen und gestaltete das Ergebnis schon wieder ein wenig positiver (57.). Doch wie schon in Halbzeit eins, hielt auch dieser positive Vibe nicht lange. Stefan Swoboda (57. Elfmeter), Ivan Milkovic (60.) und Dardan Rastelica (61.) konnten innerhalb von nur 4 Minuten gleich drei Treffer nachlegen und auf 7:2 stellen. Den Schlusspunkt konnten aber erneut die Hausherren setzen. Oliver Mandic konnte das 3:7-Endergebnis fixieren (80.).

Die Besten:

Srbija Wien: keiner

SC Kalksburg-Rodaun: Ivan Milkovic (ST), Stefan Swoboda (MIT)