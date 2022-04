Besiktas Wien holt Big Points

Details Sonntag, 24. April 2022 18:18

Mit SC Wacker Wien und Besiktas Wien trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Wacker Wien schien Besiktas aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Besiktas entscheidet Partie

Fatih Mutlu trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein. SC Wacker Wien geriet deutlicher in Rückstand, als Besiktas Wiener Adler auf 2:0 erhöhte (23.). In der 30. Minute schoss Ömer Ünal das schon entscheidende 3:0 (30.). Wacker Wien rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Wacker spielt mit neun Mann zu Ende

Die zweite Halbzeit war dann ausgeglichener. Trotzdem schwächten sich die Hausherren knapp 20 Minuten vor Schluss, als Derman Senates innerhalb von einer Minute, zweimal Gelb und damit Gelb-Rot sah. Der Treffer von Ahmet Orhan in der 82. Minute war dann die negative Draufgabe für die Hausherren. Kurz danach sah auch Ozcan Ferhat innerhalb von nur 60 Sekunden zweimal den Gelben Karton - auch für ihn war vorzeitig Schluss. Ein starker Auftritt ermöglichte Besiktas am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Wacker Wien.

Die gute Bilanz von Wacker Wien hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte das Heimteam bisher zwölf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. SC Wacker Wien baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Wer Besiktas Wiener Adler besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 19 Gegentreffer kassierte Besiktas Wien. Mit dem Sieg knüpfte Besiktas Wiener Adler an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Besiktas 13 Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Seit fünf Begegnungen hat Besiktas Wien das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Besiktas setzte sich mit diesem Sieg von Wacker Wien ab und belegt nun mit 42 Punkten den zweiten Rang, während SC Wacker Wien weiterhin 38 Zähler auf dem Konto hat und den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Wacker Wien ist FC Inzersdorf auf gegnerischer Anlage. Besiktas Wiener Adler misst sich zur selben Zeit mit S.V. Wienerfeld.

Oberliga A: SC Wacker Wien – Besiktas Wiener Adler, 0:4 (0:3)

82 Ahmet Orhan 0:4

30 Oemer Uenal 0:3

23 Oemer Uenal 0:2

13 Fatih Mutlu 0:1