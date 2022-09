Erfolgreiche Aufholjagd von TWL Elektra 1b

Details Montag, 12. September 2022 08:21

Wien United Grasshoppers 05 kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 2:4-Pleite gegen TWL Elektra 1B. Dabei sah eigentlich alles nach dem ersten Saisonsieg der Gastgeber aus. Doch die Jungs von TWL Elektra 1B, setzten im zweiten Durchgang zu einem Comeback an, das sie dann erfolgreich abschließen konnten.

Hausherren legen vor

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Oliver Neustifter sein Team in der zwölften Minute. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Es war über weite Strecken aber ein ausgeglichenes Match.

Von 0:2 auf 4:2

Markus Fischer machte in der 47. Minute das 2:0 von Wien United Grasshoppers 05 perfekt. Zu diesem Zeitpunkt sah es danach aus, als gelänge den Grasshoppers der erste Erfolg im zweiten Match. Doch die Gäste legten dann noch einen Zahn zu und kamen zurück. Patrick Mijatovic war es, der in der 50. Minute den Ball im Tor des Heimteams unterbrachte. Und etwas mehr als 20 Minuten später folgte der Ausgleich. Moritz Pichler ließ sich in der 71. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für TWL Elektra 1b.

Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Robert Lalic, der in der 74. Minute zur Stelle war. Der Spitzenreiter baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Ibrahim Al Amouchi in der 91. Minute traf. Wien United Grasshoppers 05 hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

In den insgesamt 26 Spielen der letzten Saison fuhr Wien United Grasshoppers 05 27 Punkte ein, was schlussendlich den zehnten Platz bedeutete.

Die errungenen drei Zähler gingen für TWL Elektra 1b einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Wien United Grasshoppers 05 tritt am kommenden Samstag bei SC Wacker Wien an, TWL Elektra 1b empfängt am selben Tag Wiener Akademik.

Oberliga A: Wien United Grasshoppers 05 – TWL Elektra 1b, 2:4 (1:0)

91 Ibrahim Al Amouchi 2:4

74 Robert Lalic 2:3

71 Moritz Pichler 2:2

50 Patrick Mijatovic 2:1

47 Markus Fischer 2:0

12 Oliver Neustifter 1:0