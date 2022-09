Machtdemonstration von Wacker Wien!

Details Sonntag, 18. September 2022 18:17

Für den SC Wacker Wien ging am dritten Spieltag die neue Saison so richtig los. Mit einem unglaublichen 8:1-Heimsieg feierte die Truppe von Trainer Manfred Führer eine Machtdemonstration gegen Wien United Grasshoppers 05. Schon früh war das Spiel entschieden, ein Ausschluss für die Gäste in Halbzeit zwei ließ dann jegliche Hoffnung auf ein Wunder dahinschwinden.

3:0 nach 7 Minuten

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Wacker Wien bereits in Front. Alberto Zele markierte in der ersten Minute die Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Muhammed Bayram (6.). Das 3:0 für SC Wacker Wien stellte erneut Zele sicher. In der siebten Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Danach ließen es die Hausherren ein wenig lockerer angehen. Für das 1:3 von Wien United Grasshoppers 05 zeichnete Oliver Neustifter verantwortlich (33.). Mit der Führung für Wacker Wien ging es in die Halbzeitpause.

Auf Rot folgt Debakel

Nur fünf Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt, da sah Gäste-Spieler Christoph Auer die Rote Karte. Und ab diesem Zeitpunkt hatten die Gäste der Offensive von Wacker nichts mehr entgegenzusetzen. Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Bayram bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (53.). Der fünfte Streich von SC Wacker Wien war Emre Canli vorbehalten (60.). Onur Seker baute den Vorsprung von Wacker Wien in der 81. Minute aus. SC Wacker Wien gelang in der 90. Spielminute der neunten Tagestreffer. Am Ende kam Wacker Wien gegen Wien United Grasshoppers 05 zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SC Wacker Wien im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Wien United Grasshoppers 05 steht nach drei Spieltagen an hinterster Position des Tableaus.

Am kommenden Samstag trifft Wacker Wien auf KSV Ankerbrot Monte Laa, Wien United Grasshoppers 05 spielt tags darauf gegen Wiener Akademik.

Oberliga A: SC Wacker Wien – Wien United Grasshoppers 05, 8:1 (3:1)

90 Oeztunc Gueler 8:1

81 Onur Seker 7:1

62 Salih Oensoy 6:1

60 Emre Canli 5:1

53 Muhammed Bayram 4:1

33 Oliver Neustifter 3:1

7 Alberto Zele 3:0

6 Muhammed Bayram 2:0

1 Alberto Zele 1:0