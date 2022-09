Besiktas Wien siegt gegen Kalksburg-Rodaun!

Details Montag, 26. September 2022 13:13

Besiktas Wiener Adler kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen Kalksburg-Rodaun. Mit dem "Dreier" bleibt man punktegleich Tabellenführer vor TWL Elektra 1B und KSV Ankerbrot.

Frühe Führung

Ranko Ivkovic nutzte die Chance für Besiktas Wien und beförderte in der zwölften Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause.

Plötzlicher Ausgleich bringt keine Unruhe

1. SC Kalksburg-Rodaun traf in Person von Dragisa Lazic in Minute 52 zum Ausgleich. Doch die Gäste ließen sich von diesem plötzlichen Rückschlag nicht beirren. Besiktas stellte mit dem 2:1 in der 55. Minute die Weichen auf Sieg. Amin Mohamed schoss die Kugel zum 3:1 für den Gast über die Linie (60.). Kalksburg-Rodaun markierte das 2:3, erneut durch Lazic (76.). Kurz vor Ultimo war noch Besart Nikaj zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von Besiktas Wiener Adler verantwortlich (85.). Zum Schluss feierte Besiktas Wien einen dreifachen Punktgewinn gegen 1. SC Kalksburg-Rodaun.

Kalksburg-Rodaun findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die bisherige Saisonbilanz des Heimteams bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Besiktas ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter.

Für 1. SC Kalksburg-Rodaun gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben.

Am kommenden Samstag tritt Kalksburg-Rodaun bei FC Inzersdorf an, während Besiktas Wien einen Tag später SC Wacker Wien empfängt.

Oberliga A: 1. SC Kalksburg-Rodaun – Besiktas Wiener Adler, 2:4 (0:1)

85 Besart Nikaj 2:4

76 Dragisa Lazic 2:3

60 Amin Mohamed 1:3

55 Oemer Uenal 1:2

52 Dragisa Lazic 1:1

12 Ranko Ivkovic 0:1