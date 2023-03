Doppelpack: Zele sichert Wacker Wien den Sieg!

Details Sonntag, 19. März 2023 15:51

"Wir sind sehr erleichtert, weil wir zum Auftakt gegen eine sehr starken Gegner gewinnen konnten und auch Ankerbrot vor uns verloren hat." Für Ender Derebasi, Obmann des SC Wacker Wien, war das 2:0 bei SV Srbija Wien ein enorm wichtiger Auftakterfolg. Dank eines Doppelpacks von Torjäger Alberto Zele, ging man am Ende als Sieger vom Platz. Im Hinspiel hatte Wacker Wien nach 90 Minuten beim 2:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Erwartet harte Partie

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Davor hatten die Gäste mehr vom Spiel, waren aktiver und hatten die besseren Möglichkeiten. Alleine dreimal fand man im gegnerischen Torhüter seinen Meister. Doch auch der eigene hatte großen Anteil, dass an diesem Tag die Null hielt.

Zele entscheidet Partie

Eine starke Leistung zeigte Alberto Zele, der sich mit einem Doppelpack für SC Wacker Wien beim Trainer empfahl (58./92.), beide Male bedient von Stürmerkollegen Emre Canli. Schließlich strich Wacker Wien die Optimalausbeute gegen Srbija Wien ein.

Ender Derebasi (Obmann SC Wacker Wien):

Trotz der Niederlage belegt SV Srbija Wien weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Wo beim Gastgeber der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 14 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich Srbija Wien schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SV Srbija Wien baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich der Gast beim Sieg gegen Srbija Wien verlassen, und auch tabellarisch sieht es für SC Wacker Wien weiter verheißungsvoll aus. Offensiv konnte Wacker Wien in der Oberliga A kaum jemand das Wasser reichen, was die 47 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg knüpfte Wacker Wien an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SC Wacker Wien neun Siege und zwei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief SC Wacker Wien konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nächster Prüfstein für SV Srbija Wien ist KSV Ankerbrot Monte Laa (Samstag, 17:00 Uhr). Wacker Wien misst sich am selben Tag mit 1. SC Kalksburg-Rodaun (20:00 Uhr).

Oberliga A: SV Srbija Wien – SC Wacker Wien, 0:2 (0:0)

92 Alberto Zele 0:2

58 Alberto Zele 0:1

