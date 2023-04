Ober St.Veit demontiert SK Cro-Vienna!

Details Dienstag, 18. April 2023 07:42

SK Cro-Vienna BD Gruppe wurde der eigenen Favoritenstellung bei ASK Ober St.Veit nicht gerecht und verlor deutlich mit 0:7. Mit breiter Brust war Cro-Vienna zum Duell mit Ober St.Veit angetreten – der Spielverlauf ließ bei SK Cro-Vienna jedoch Ernüchterung zurück. SK Cro-Vienna BD Gruppe war beim 2:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Von Beginn an unterlegen

Patrick Einwaller trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein. Das frühe 1:0 für die Gastgeber, das nicht der letzte Treffer an diesem Tag bleiben sollte. Für das 2:0 und 3:0 war Tobias Lenzi verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (20./40.). Das überzeugende Auftreten von ASK Ober St.Veit fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Cro-Vienna ohne Wehr

Durch Treffer von Safet Memedoski (68.), Einwaller (71.) und Robin Jenny (72.) zog das Heimteam uneinholbar davon. ASK Ober St.Veit gelang in den Schlussminuten durch Hakan Sahingoez noch ein weiterer Treffer (85.). Schlussendlich setzten sich die Hausherren mit unglaublichen sieben Toren durch und machten dabei bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

ASK Ober St.Veit bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Ober St.Veit verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen.

Mit 32 Zählern aus 17 Spielen steht SK Cro-Vienna momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Cro-Vienna bisher zehn Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für ASK Ober St.Veit ist SV Srbija Wien (Samstag, 17:15 Uhr). SK Cro-Vienna BD Gruppe misst sich am selben Tag mit Union Triester S.C. (16:00 Uhr).

Oberliga A: ASK Ober St.Veit – SK Cro-Vienna BD Gruppe, 7:0 (3:0)

85 Hakan Sahingoez 7:0

72 Robin Jenny 6:0

71 Patrick Einwaller 5:0

68 Safet Memedoski 4:0

40 Tobias Lenzi 3:0

20 Tobias Lenzi 2:0

11 Patrick Einwaller 1:0

