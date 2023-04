Ober St. Veit lässt Srbija keine Chance!

Details Dienstag, 25. April 2023 07:49

SV Srbija Wien blieb gegen ASK Ober St.Veit am Ende chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Zuvor war das Spiel über eine knappe Stunde jedoch eng und ausgeglichen. Erst eine Gelb-Rote Karte just für den Torschützen des 1:1, Nikola Miloradovic, brachte dann die deutliche Überlegenheit der Gäste.

Gäste-Führung

Patrick Einwaller stellte die Weichen für Ober St.Veit auf Sieg, als er in Minute 14 mit dem 1:0 zur Stelle war. Danach hätten die Gäste nachlegen können, verabsäumten aber weitere Treffer. Srbija wusste jedoch auch geschickt zu verteidigen und verpasste seinerseits den Ausgleich. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gast einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Zuerst Tor, dann Gelb-Rot

Nach der Pause gehörte einem Mann das Geschehen: Nikola Miloradovic schoss für Srbija Wien in der 54. Minute das erste Tor. Mit einem schnellen Doppelpack (65./68.) zum 3:1 schockte Robin Jenny die Heimmannschaft. Die Situation wurde für SV Srbija Wien noch schwieriger, als Miloradovic in der 68. Minute mit Gelb-Rot in die Kabine geschickt wurde. Für ruhige Verhältnisse sorgte Ober St.Veit, als man das 4:1 besorgte (88.). Tobias Giesinger gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für ASK Ober St.Veit (90.). Am Schluss gewann Ober St.Veit gegen Srbija Wien.

Die Abstiegssorgen von SV Srbija Wien sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit erst 16 erzielten Toren hat Srbija Wien im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von SV Srbija Wien alles andere als positiv. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Srbija Wien aktuell nur Position zwölf bekleidet.

ASK Ober St.Veit holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Nach diesem Erfolg steht Ober St.Veit auf dem siebten Platz der Oberliga A. ASK Ober St.Veit verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über SV Srbija Wien ist Ober St.Veit weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für Srbija Wien ist Union Triester S.C. (Samstag, 16:00 Uhr). ASK Ober St.Veit misst sich am selben Tag mit 1. SC Kalksburg-Rodaun (15:00 Uhr).

Oberliga A: SV Srbija Wien – ASK Ober St.Veit, 1:5 (0:1)

90 Tobias Giesinger 1:5

88 Philipp Doerler 1:4

68 Robin Jenny 1:3

65 Robin Jenny 1:2

54 Nikola Miloradovic 1:1

14 Patrick Einwaller 0:1

