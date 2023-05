6. Spiel ungeschlagen - Inzersdorf gewinnt Prestige-Duell gegen Wacker Wien!

Details Montag, 01. Mai 2023 10:23

Bei FC Inzersdorf gab es für SC Wacker Wien nichts zu holen. Für stark auftretende Hausherren war es das sechste Frühjahrsspiel und zum sechsten Mal blieb man ungeschlagen. Nach ausgeglichener erster Halbzeit und einem Treffer von Matthias Weber kurz vor der Pause (45.), wurde es nach dem Seitenwechsel ein offener Schlagabtausch, an dessen Ende die Hausherren die Oberhand behielten.

Inzersdorf schlägt kurz vor Pause zu

Beide Mannschaften versuchten von Beginn an ihr Spiel durchzuziehen. Inzersdorf schaffte es über die spielerische Seite, Wacker meistens über Standardsituationen. Zwingende Möglichkeiten fand aber weder die eine noch die andere Mannschaft vor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlugen die Gastgeber dann aber doch nochmal zu. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Matthias Weber nach einem schönen Angriff das 1:0 für FC Inzersdorf (45.). Zur Pause wusste der Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Freistoß-Treffer auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel war Inzersdorf zunächst das bestimmende Team. Wacker-Tormann Ömer Uzunoglu hielt seine Elf aber im Spiel. Wacker musste wenig später mit einem Rückschlag zurecht kommen. Soliman Asif sah Gelb-Rot (61.). Nach etwas mehr als einer Stunde war Uzunoglu aber chancenlos. Sascha Flasch erhöhte per Freistoß für Inzersdorf auf 2:0 (64.).

Wacker kommt zurück

Alberto Zele verkürzte, ebenfalls per Freistoß für SC Wacker Wien später in der 74. Minute auf 1:2. Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Wassiou Tabekassim von Wacker Wien noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (90.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als FC Inzersdorf für einen Treffer sorgte (94.). Am Schluss gewann Inzersdorf gegen SC Wacker Wien.

FC Inzersdorf machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang vier. Sieben Spiele ist es her, dass Inzersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Bei Wacker Wien präsentierte sich die Abwehr angesichts 48 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (55). Durch diese Niederlage fällt SC Wacker Wien in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Wacker Wien nur vier Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Nächster Prüfstein für FC Inzersdorf ist KSV Ankerbrot Monte Laa (Samstag, 17:00 Uhr). SC Wacker Wien misst sich am selben Tag mit ASK Ober St.Veit (20:00 Uhr).

Oberliga A: FC Inzersdorf – SC Wacker Wien, 3:1 (1:0)

94 Laszló Auerbach 3:1

74 Alberto Zele 2:1

64 Sascha Flasch 2:0

45 Matthias Weber 1:0

