Inzersdorf lässt nichts anbrennen - 4:1 bei Grasshoppers!

Details Montag, 22. Mai 2023 11:12

Der FC Inzersdorf feierte Sonntagabend einen klaren und verdienten 4:1-Auswärtserfolg bei Wien United Grasshoppers 05. Nachdem man in Halbzeit eins kurz nach der 1:0-Führung den Ausgleich kassierte, gelang kurz vor der Pause die erneute Führung. Nach dem Seitenwechsel legte man nach und feierte einen sicheren Auswärtssieg. Mann des Spiels war Inzersdorf-Stürmer Alexander Eckhardt.

Auf Führung folgt postwendend Ausgleich

Die Gäste erwischten einen guten Start, belohnten sich mit der Führung. Matthias Weber versenkte die Kugel zum 1:0 (13.). Wien United Grasshoppers 05 hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Angelo Scelzo den Ausgleich (14.). Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause FC Inzersdorf, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Pierre Erhardt trug sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in die Torschützenliste ein (45.+1).

Am Ende deutlich

Für das 3:1 und 4:1 war Alexander Eckhardt verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (68./88.). Schließlich strich Inzersdorf die Optimalausbeute gegen Wien United Grasshoppers 05 ein.

Mit 80 Gegentreffern hat Wien United Grasshoppers 05 schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 21 Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich 3,64 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Wien United Grasshoppers 05 nimmt mit vier Punkten den 14. Tabellenplatz ein. Wien United Grasshoppers 05 musste sich nun schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Wien United Grasshoppers 05 insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Wien United Grasshoppers 05 die dritte Pleite am Stück.

Trotz des Sieges bleibt FC Inzersdorf auf Platz fünf. Die Gäste verbuchten insgesamt elf Siege, drei Remis und acht Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Inzersdorf konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

In zwei Wochen, am 03.06.2023, muss Wien United Grasshoppers 05 bei SK Cro-Vienna BD Gruppe ran, am gleichen Tag wird FC Inzersdorf von ASK Ober St.Veit in Empfang genommen.

Oberliga A: Wien United Grasshoppers 05 – FC Inzersdorf, 1:4 (1:2)

88 Alexander Eckhardt 1:4

68 Alexander Eckhardt 1:3

46 Pierre Erhardt 1:2

14 Angelo Scelzo 1:1

13 Matthias Weber 0:1

