Besiktas zerlegt Tabellenführer!

Besiktas Wien kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der Gastgeber den maximalen Ertrag und demütigte den Tabellenführer. Im Hinspiel hatte das Endresultat 2:2 gelautet.

Drei Tore in 12 Minuten

Gleich zu Spielbeginn traf Besiktas zur frühen Führung (2.). Besiktas Wiener Adler machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (10.). Mit dem 3:0 für Besiktas war das Spiel eigentlich schon entschieden (12.). Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 33. Minute mit Besiktas Wiener Adler einen sicheren Sieger zu haben. Fatih Mutlu legte in der 39. Minute zum 5:0 für Besiktas Wien nach. Angesichts der desolaten Vorstellung von TWL Elektra 1b in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für Besiktas in die Pause.

Halbes Dutzend

Besiktas Wiener Adler gelang in der 54. Spielminute der sechsten Tagestreffer. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Besiktas Wien bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Trotz des Sieges bleibt Besiktas auf Platz zwei. Nur viermal gab sich Besiktas Wiener Adler bisher geschlagen. Besiktas Wien scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nach einer tollen Saison steht TWL Elektra 1b, kurz vor deren Abschluss, mit 62 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte TWL Elektra 1b bisher 20 Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Nach TWL Elektra 1b stellt Besiktas mit 87 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Samstag tritt Besiktas Wiener Adler bei Wiener Akademik an, während TWL Elektra 1b einen Tag später FC Inzersdorf empfängt.

Oberliga A: Besiktas Wiener Adler – TWL Elektra 1b, 6:0 (5:0)

54 Mahmut Uenal 6:0

39 Fatih Mutlu 5:0

33 Oemer Uenal 4:0

12 Oemer Uenal 3:0

10 Oemer Uenal 2:0

2 Oemer Uenal 1:0

