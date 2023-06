Aus 0:3 mach 4:3 - Grasshoppers mit Wahnsinns-Comeback!

Details Dienstag, 20. Juni 2023 06:30

Nachdem SV Srbija Wien bereits scheinbar uneinholbar in Front gelegen hatte, vollbrachte Wien United Grasshoppers 05 noch eine fulminante Aufholjagd und setzte sich mit 4:3 durch. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Srbija Wien, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel hatte das Heimteam vor eigenem Publikum ein 1:0 verbucht.

Alles nach Plan

Nenad Peric sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (23./36./39.) aus der Perspektive von SV Srbija Wien. Srbija Wien dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Für den Favoriten lief im Prinzip alles nach Plan, wenige sah danach aus, als könnten die Gäste noch einmal Spannung ins Spiel bringen.

Unglaubliches Comeback

Doch dann schwang sich der Tabellenletzte und Absteiger zu einem Comeback auf, das wohl niemand für möglich gehalten hätte. Florian Braun schoss die Kugel zum 1:3 für Wien United Grasshoppers 05 über die Linie (57.). Robin Scheibe verkürzte für den Tabellenletzten später in der 65. Minute auf 2:3. Wenig später stand es schon 3:3, als Aitor Sainz Martinez ausglich (73.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als der Mittelfeldspieler einen Treffer für die Gäste im Ärmel hatte (84.). SV Srbija Wien ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot Wien United Grasshoppers 05 nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Srbija Wien in der Tabelle stabil. Nun musste sich SV Srbija Wien schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten Partien hatte Srbija Wien kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Wien United Grasshoppers 05 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit erschreckenden 96 Gegentoren stellt Wien United Grasshoppers 05 die schlechteste Abwehr der Liga. Wien United Grasshoppers 05 beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Am Freitag, den 23.06.2023 (20:00 Uhr) reist SV Srbija Wien zu 1. SC Kalksburg-Rodaun, zwei Tage später (18:00 Uhr) begrüßt Wien United Grasshoppers 05 Union Triester S.C. vor heimischer Kulisse.

Oberliga A: SV Srbija Wien – Wien United Grasshoppers 05, 3:4 (3:0)

84 Robin Scheibe 3:4

73 Aitor Sainz Martinez 3:3

65 Robin Scheibe 3:2

57 Florian Braun 3:1

39 Nenad Peric 3:0

36 Nenad Peric 2:0

23 Nenad Peric 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei