KSV Ankerbrot siegt souverän gegen den Liesing ASK

In der 17. Runde der Oberliga A war der Liesing ASK zu Gast beim KSV Ankerbrot Monte Laa. Für beide Mannschaften ist es eine wichtige Partie, um aus dem Tabellenmittelfeld zu entwischen und Punkte zu sammeln. Die heimstarke Mannschaft von Ankerbrot ist zuversichtlich gegen den Liesing ASK drei Punkte sammeln zu können und gehen nach dem 2:2 Unentschieden gegen Srbija Wien mit breiter Brust in diese Partie. Nachdem die Mannschaft von Ankerbrot bereits die Hinrunde mit 5:0 gewinnen konnte, wollen sie auch vor eigenem Publikum eine starke Leistung zeigen und einen weiteren Heimdreier einfahren.

Verdienter Sieg nach starker Leistung

"Von Anfang an waren wir gut in der Partie und haben sehr gut gespielt. Wir haben die Gegner ab Minute eins unter Druck gesetzt und haben uns einige Chancen erarbeitet", erklärte Sportlicher Leiter Stv. Filippi. "In Halbzeit eins waren wir deutlich stärker und hatten nach dem 1:0 auch noch ein paar gute Gelegenheiten auf das 2:0. Nach der Pause war der Gegner etwas frischer und mutiger und erspielte sich auch ein paar Chancen, welche unser Torwart sehr gut halten konnte. In den Schlussminuten war es dann ein wildes Hin und Her mit ein paar guten Kontern von uns, welche wir aber nicht zu Ende spielen konnten. Nach einer letzten Aktion der Gäste konnten wir jedoch den Konter in der 97. Minute nutzen und die Partie entscheiden", erklärte Filippi. "Nächste Woche gegen Kalksburg wird auch nicht einfach, aber wir wollen den Sieg erstmal feiern und uns dann wieder auf das Spiel konzentrieren.

Souveräner Heimsieg nach hitzigen Schlussminuten

Vor allem die Hausherren waren in den Anfangsminuten sehr stark in der Partie und konnten sich sehr gute Chacen erspielen. Nach rund 20 Minuten waren die Gäste auch erstmal gefährlich vor dem Tor konnten ihre Chance jedoch nicht nutzen. Kurz vor der Pause konnten jedoch die Gäste ihre Torchance nutzen und so stellte Edmond Bytyqi in der 41. Spielminute auf 1:0 für Ankerbrot. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste etwas besser und spritziger in ihren Aktion und kamen zur ein oder anderen Torgelegenheit. Die Hausherren zogen sich etwas zurück fanden aber rasch wieder in die Partie zurück. In den Schlussminuten kamen die Gäste nochmals gefährlich vor der Tor nach einer Ecke und liefen in einen Konter, der von Kevin Muckenhuber zum 2:0 vollendet wurde. Danach kam es noch zu ein paar unschönen Szenen und es folgten ein Platzverweis und mehrere gelbe Karten. Schlussendlich gewinnen die Hausherren mit 2:0 und fahren wichtige drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten ein.

Ankerbrot: Roland Thaqi, Fation Goro, Niko Dokic, Kevin Deda, Maximilian Kastner, Kevin Muckenhuber, Edmond Bytyqi, Kushtrim Salijaj (K), Enes Taskiran, Vigan Veliu, Alberin Kokollari



Ersatzspieler: Dino Cesovic, Samet Sacar, Besfort Veseli, Mirac Celebi, Berat Aksoy



Trainer: Bojku Lulzim

Liesing ASK: Thomas Kramer, Theodor Berke, Evan Muhammad, Mojib Toukhy, Emre Sentürk, Annes Avdicausevic, Dino Nukic, Zelfi Bejtuli, Benjamin Seytter, Mateo Vincetic, Andiver Antonio Diaz Dotel (K)



Ersatzspieler: Jakub Halicki, Ilija Vlastic, Halit Ramadani, Siaka Doumbia, Ibrahim Yayla, Jordan Hackl



Trainer: Thomas Koppitz

