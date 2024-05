Späte Tore sichern SK Cro-Vienna den Sieg gegen Rennweger SV

Details Sonntag, 12. Mai 2024 16:45

In einer hart umkämpften Partie der 21. Runde der Oberliga A konnte sich der SK Cro-Vienna mit einem 2:0 Auswärtssieg gegen den Rennweger SV durchsetzen. Das Spiel am Rennwegplatz blieb lange Zeit offen, bis die Gäste durch späte Treffer den Sieg für sich entschieden. "

Ein zähes Ringen um die Vorherrschaft

Das Spiel lief von Beginn an in eine Richtung, nämlich auf das Tor des Rennweger SV. Der Tabellenführer hatte viel Ballbesitz, gefährlich wurde man jedoch kaum. Zu ideenlos und behäbig agierte man, um die gut stehende Defensive der Hausherren in Verlegenheit zu bringen. Trotz einiger Offensivbemühungen gelang es keiner der beiden Mannschaften, den Gegner entscheidend unter Druck zu setzen. Die Gäste von Cro-Vienna kamen erst gegen Ende der ersten Halbzeit etwas besser ins Spiel, doch eine direkte Umsetzung in zählbare Ergebnisse blieb aus. Beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Joker bringt Führung

Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Schon kurz nach Wiederanpfiff signalisierte der Kommentator, dass Cro-Vienna das Heft des Handelns übernommen hatte. Trotzdem blieben klare Torchancen Mangelware, bis in der 75. Minute der frisch eingewechselte Aliji Nagip per direktem Freistoß das erste Tor des Spiels erzielte und die Gäste in Führung brachte. Nur drei Minuten später doppelte Erich Mike nach einer Vorlage von Zivkovic nach und erhöhte auf 0:2 für SK Cro-Vienna.

Kritische Phase und entscheidende Wechsel

Die Wechselstrategie von Trainer Anton Grubesic erwies sich als goldrichtig. Die Einwechslungen von Nagip und Mike brachten die ersehnte Wende und belebten das Angriffsspiel von Cro-Vienna spürbar. Nagip bewies mit seinem schnellen Tor nach der Einwechslung seine Qualitäten und auch Mike fügte sich nahtlos mit seinem Treffer ins Spiel ein.

Rennweger SV hatte Mühe, auf die schnellen Tore zu reagieren. Daxinger, einer der später eingewechselten Spieler, versuchte mit einem Schuss aus dem Strafraum den Anschlusstreffer zu erzielen, doch der Torhüter der Gäste, Stjepanovic, hielt souverän. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim 0:2. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen, und SK Cro-Vienna konnte den Sieg nach Hause schaukeln.

Anton Grubesic: "Es war heute ein müder Auftritt von uns, weil sowohl Leidenschaft als auch Emotionen gefehlt haben. Am Ende sind die 3 Punkte und die Tatsache, dass die Abwehr wieder zu Null gespielt hat wichtig. In der Offensive muss wieder mehr Kreativität und Durchschlagskraft auf den Platz gebracht werden um auch die letzten Spiele erfolgreich absolvieren zu können."

__________ Rennweger SV: Daniel Pricken - Milos Todorovic (K), Rocco Favale, Manuel Jankov, Nico Hofbauer - Artion Polozhani, Mustafa Cetinyürek, Patrick Dettl, Marco Aichelburg, Jan Sukup, Ivan Katic -



Ersatzspieler: Hassine Bel Haj, Szymon Handzel, Ridwan Hussein, Maximilian Daxinger



Trainer: Marcus Millner

__________ Cro-Vienna: Antonio Stjepanovic - Vid Vlasic, Ivan Stojanovic, Dusan Jolovic (K) - Ivan Bosnjak, David Duric, Mateo Filipovic, Daniel Banovic, Ivan Pranjic - Drago Durcevic, Marko Zivkovic



Ersatzspieler: Marco Markovic, Simun Romic, Aliji Nagip, Mate Imre, Erich Mike, Adrian Nakic



Trainer: Anton Grubesic

Oberliga A: Rennw. SV : Cro-Vienna - 0:2 (0:0)

78 Erich Mike 0:2

75 Aliji Nagip 0:1

Details

