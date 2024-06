SK Cro-Vienna triumphiert mit 5:0 über SV Srbija Wien

Details Sonntag, 16. Juni 2024 20:14

In einem einseitigen Spiel hat SK Cro-Vienna eindrucksvoll gegen SV Srbija Wien mit 5:0 gewonnen. Die Begegnung, die in der 25. Runde der Oberliga A (W) stattfand, war geprägt von der Dominanz der Gastgeber, die bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellten. Besonders hervorzuheben ist Marko Zivkovic, der gleich drei Treffer erzielte und somit maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug. "Es war nicht unser bestes Spiel aber die Gedanken waren auch schon ein wenig bei der Meistertellerübergabe nach dem Match", hatte Anton Grubesic auch Verständnis für den etwas lockeren Auftritt seines Teams.

Frühe Führung für SK Cro-Vienna

Das Spiel begann um 18:00 Uhr mit dem Anpfiff, und die Hausherren machten sofort Druck. In der 35. Minute gelang SK Cro-Vienna der verdiente Führungstreffer. Marko Zivkovic nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr nach einem Stangenabraller und netzte zum 1:0 ein. Dieser Treffer gab den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb und setzte den Grundstein für die weitere Dominanz in der Partie.

Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeitpause. SV Srbija Wien konnte bis dahin kaum nennenswerte Akzente setzen und musste sich defensiv behaupten, um nicht noch weiter in Rückstand zu geraten. Doch die Bemühungen der Gäste sollten sich als vergeblich erweisen, wie sich in der zweiten Halbzeit zeigen sollte.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv, wie die erste geendet hatte. Nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Marko Zivkovic für SK Cro-Vienna auf 2:0. Der Stürmer zeigte sich in bestechender Form und ließ der Abwehr von SV Srbija Wien keine Chance.

In der 62. Minute legte Ivan Pranjic nach und sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 für klare Verhältnisse. SK Cro-Vienna dominierte das Spielgeschehen nun nach Belieben und ließ dem Gegner keine Luft zum Atmen. Nur vier Minuten später, in der 66. Minute, trug sich auch Aliji Nagip in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 4:0. Die Defensive von SV Srbija Wien wirkte zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und konnte den Angriffen der Gastgeber nichts entgegensetzen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Marko Zivkovic, der in der 68. Minute mit seinem dritten Treffer des Abends das 5:0 markierte. Mit diesem Tor stellte er seine herausragende Form unter Beweis und besiegelte den Kantersieg für SK Cro-Vienna. In den verbleibenden Minuten kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen und ließen nichts mehr anbrennen.

Anton Grubesic: "Wir sind auch im letzten Heimspiel ungeschlagen geblieben, somit haben wir unsere zwei Niederlagen nur auswärts kassiert. Es war eine ziemlich zähe Begegnung und die Gedanken schon bei der Tellerübergabe. In Summe haben wir viele Chancen vergeben und trotzdem souverän gewonnen."

Oberliga A: Cro-Vienna : Srbija Wien - 5:0 (1:0)

68 Marko Zivkovic 5:0

66 Aliji Nagip 4:0

62 Ivan Pranjic 3:0

52 Marko Zivkovic 2:0

35 Marko Zivkovic 1:0

